Лиепайчанам предлагают участвовать в съемках

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Лиепайчан всех возрастов, которые хотели бы принять участие в съемках комедии "Хомо новус" режиссера Анны Видулеи 10 и 11 июля, приглашают записаться до 3 июля, – предлагает агентство "Casting Bridge". Фильм по мотивам романа Аншлава Эглитиса снимает студия "Film Angels Productions", и он является одним из шести игровых фильмов в программе "Латвийские фильмы к столетию Латвии" Национального центра кино.

Для съемки массовок в Лиепае приглашают записываться людей без яркого цвета волос и бороды, так как внешний облик должен соответствовать Латвии 30-х годов. Особенно ждут девушек в возрасте гимназисток (15 – 19 лет), семьи и мужчин. Нужна также танцевальная команда из 9 девушек, которая могла бы построить пирамиду.

Записаться можно по э-почте: info@castingbridge.lv (имя, фамилия, номер телефона, фото) до 3 июля.