Мероприятия с 1 по 8 июня

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Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. "Все билеты проданы" поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40. В этой передаче руководитель концертного зала "Lielais dzintars" Тимур Томпсонс расскажет о главных событиях летней программы "Янтаря"

Автор: liepajniekiem.lv

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