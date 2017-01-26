Мероприятия с 26 января по 2 февраля

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Ключевые слова новости культуры

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. "Все билеты проданы" поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40. 

В этой передаче вы услышите интервью с руководителем Лиепайского симфонического оркестра Улдисом Липскисом, он расскажет о ближайших концертах коллектива. 

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