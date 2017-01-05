Мероприятия с 5 по 12 января

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Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. "Все билеты проданы" поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40.

В этой передаче вы услышите интервью с Байбой Боже, она расскажет о самых ярких событиях ближайшего времени в концертном зале "Lielais dzintars".