Мероприятия с 9 по 16 февраля

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. "Все билеты проданы" поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40.
В этой передаче сотрудница Управления культуры Лиепаи Андра Штале расскажет о предстоящей конференции творческих индустрий «Subject:Creativity».
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