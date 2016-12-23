Нежданные гости – ряженые

Ключевые слова рождество | праздник

Снега нет, и вместе с этим кажется, что где-то задержалось ощущение Рождества. Но в среду пополудни, войдя в Руцавский этнографический дом "Званитаи" и почувствовав идущий из кухни запах, появилось чувство, что праздник наконец-то пришел.

Как и каждый год 21 декабря, в зимнее солнцестояние, Руцавский клуб традиций празднует Рождество – собравшиеся ходят ряжеными, сжигают в костре чурбан, садятся за общий праздничный стол. Пока еще не пришли все участники мероприятия, руководитель клуба традиций Сандра Айгаре спешит завершить последние подготовительные работы – дает команды, что нужно делать с можжевеловыми ветками, в хозяйскую комнату приносит разную одежду, чтобы ей и остальным ряженым было во что облачиться.

В ожидании гостей на кухне в "Званитаи" хлопочет Рута Кестере. Она рассказала, что к праздничному столу солнцестояния будут поданы горох с подливой из зажаренного сала, половинка свиной головы, пирожки со шпеком. Вместо привычного кренделя в этом году будут штрицели, а также яблочный чай.

Участница Руцавского клуба традиций Расма Трумпика, как и каждый год, в этот раз будет одной из ряженых. "В этом году у меня не будет страшной маски", – сказала она, повязывая платок. Р.Трумпике хорошо запомнилось, как однажды один ряженый приехал с очень интересной маской в виде лошади. В этом году уже второй раз вместе с ряжеными пойдут ее внучка Марта и невестка Санита. "Нынешнее Рождество в духе предков. Дома обычно люди собираются в кругу семьи, а здесь можно вдоволь нагуляться и от души напеться", – солнцестоянию в "Званитаи" радуется Санита Трумпика.

Когда все собрались и переоделись, началось шествие по центру Руцавы. Всю дорогу они тащили за собой чурбан, который по возвращению в "Званитаи" сожгли в костре.

Клуб традиций шествие ряженых проводит со дня его создания – уже 15 лет. Бывало Рождество спокойным, бывало и с большим количеством участников. Ряженые символизируют воплощение умерших людей. Именно маски соединяют настоящее с прошлым, таким образом принося пользу людям. Важно также волочение чурбана. "Мы волочим за собой все свои невзгоды и многое другое. Поэтому чурбан сжигаем, а огонь приносит добро и все очищает", – рассказала руководитель клуба традиций.

Полную версию статьи можете прочитать в номере газеты за 23 декабря.