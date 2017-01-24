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Открыт "Клуб интересных людей"

Ключевые слова клуб интересных людей

В Лиепае появилась еще одна возможность провести приятно время и научиться чему-то полезному. Открыто бесприбыльное общество «Клуб интересных людей», которое надеется объединить творческих людей, а также заинтересованно в сотрудничестве с другими организациями, привлечении молодежи.

Клуб открыт сравнительно недавно. По словам учредителя общества Александра Агешина, цель организации – раскрытие таланта и потенциала любого человека. "Работаем над тем, чтобы собрать под одной крышей творческих людей. Мы сотрудничаем также с непрофессионалами, которые здесь могут заниматься своим любимым делом и посредством творческого процесса познавать себя, а также обучать других, – сказал он. – Клуб  открыт для танцевальных коллективов и ведущих различных занятий".

 «Клуба интересных людей» популяризирует здоровый образ жизни, имеется возможность заниматься в кружках – знакомиться с ароматерапией, заниматься гимнастикой цигун, йогой, танго и др. В перспективе хотят развивать кружок, связанный с художественным творчеством, – отметил А.Агешин.

Чтобы разнообразить будни лиепайчан, в клубе организуются концерты с участием лиепайских бардов и коллективов, а также приглашенных гостей из других городов Латвии. Ярким выступлением посетителей мероприятия порадовали участники коллектива «Арабеска» под руководством Зиты Валки, в другой раз гостил бард из Вентспилса Александр Мирвис.  27 января в 19.00 ожидается «Вечер при свечах» с участием певицы Марианны Матвеевой и участников клуба, которые занимаются в кружке музыканта Валерия Кожевникова.

На 4 февраля намечена встреча с интересными людьми – участниками клуба, которые расскажут о своей деятельности. В ближайшее время ожидается концерт рижского барда Александра Казакова. Летом в Приекуле планируется проводить обучение верховой езде на лошадях.

К тому же проходит конкурс на неофициальное название клуба. Лиепайчане могут предлагать свои варианты в социальной сети "Фейсбук" в профиле клуба или на его мероприятиях.

Организация будет рада и помощникам, и участникам, а также приглашает менеджера.

Двери клуба открыты для всех желающих. «Клуб интересных людей» заинтересован в  информационном сотрудничестве с другими обществами и различными творческими коллективами.

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