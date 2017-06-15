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Плохая погода – самая лучшая

Ключевые слова виндсерфинг

"Когда всем остальным людям погода не нравится, для нас она наилучшая", – только что выйдя из бушующего моря, немного запыхавшись, говорит серфингист Дагнис Брицис. Позавчера на ветреном павилостском пляже можно было увидеть боле 10 виндсерфингистов.

Когда сильный ветер и солнечно, особенно, если еще такая погода выпадает на выходные, в море можно увидеть еще больше парусов – каких 20 – 30. Зато, когда ветер стихает, в море больше будут видны серферы – на доске без паруса. Раньше считалось, что в Латвии нельзя заниматься серфингом. Но, когда после шторма рано утром или поздно вечером волны упорядочиваются, вполне неплохо.

Чтобы узнать, когда будут подходящие для их увлечения волны и ветер, любители экстремальных видов спорта внимательно следят за прогнозами погоды. Д.Брицис подсчитал, что по этой причине собственность в Павилосте приобрели по меньшей мере 30 семей из Риги. "Мол помогает волнам упорядочиться, – Д.Брицис поясняет, почему именно Павилоста, а не, например, Папе популярна среди виндсерфингистов. – Большой плюс – также инфраструктура. Все дома возле моря. Здесь меньше всего осадков в году. И у самой Павилосты особая аура".

Наблюдения показывают, что виндсерфингистов становится все меньше, а популярность набирает серфинг. Еще полюбившееся направление – катание на доске SUP. "Это подходит для людей, которые ничего не делали и хотят попробовать что-то большее, чем ходьба с палками", – поясняет Д.Брицис. На этих досках можно научиться кататься за 5 минут, и они больше подходят для маршрутов по реке, так как в море пейзаж не меняется. На возражение, что для виндсерфингистов пейзаж ведь тоже не меняется, Д.Брицис отметил: "Там несколько этапов развития. Сначала ты рад, если возвращаешься в ту точку, откуда начал. Следующий – когда уже научился разворачиваться. Самый большой азарт начинается, когда начинаешь глиссировать, как мы сегодня. Тогда большинство оказывается "на крючке". Средняя скорость передвижения у нас – 30 км/ч"

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