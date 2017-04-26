В девятый раз пересекут море

Флаг "Якоря" в свою собственность получает та школа, которая участвовала в конкурсе десять раз. Теперь флаг перешел к команде Лиепайской государственной 1-й гимназии: в первом ряду слева направо – Алексис Лапиньш, Даниэль Салдениекс, Мартин Саммс, Диана Крауле и капитан Ренар Спинга, за ними слева направо – Янис Бучис, Маркус Гужа, Артис Лаздениекс и Рудольф Дрейманис. (На фотографии нет Кристера Алондерса.)

Ключевые слова Якорь – 2017 | 1. гимназия | конкурс

Учащиеся Лиепайской государственной 1-й гимназии уже в десятый раз участвовали в проводимом Латвийской морской администрацией конкурсе в сфере мореходства "Якорь – 2017", в финале заняв первое место и получив главный приз – путешествие в Стокгольм.

Цель конкурса – привлечь внимание молодежи к морским профессиям. Все 10 лет учеников к конкурсу воодушевляли и им сопереживали учительницы Сигне Берга и Даце Грубе.

В команде лиепайчан самым опытным является Даниэль Салдениекс, завоевавший уже третье путешествии е в Стокгольм (в этом году лиепайчане пересекут Балтийское море уже в девятый раз). Капитан команды Ренар Спинга признал, что очень большое значение имела сплоченная работа команды. Обычно старые моряки говорят, что женщина на корабле – не к добру. Но лиепайские гимназисты считают, что им девушки в команде приносят удачу. В финале ковать победу помогала одна – Диана Крауле.

В полуфинале участники должны продемонстрировать физическую выносливость, а в финале происходит состязание в теоретических знаниях. Участники должны были выполнить шесть серьезных заданий – продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи, умение ориентироваться в морских картах, вязать морские узлы, знание морских флагов, выполнять задания на капитанском мостике команды, а также продемонстрировать силу, мышление и единство в эстафете, которую в этом году организовали представители ополчения. В завершение конкурса состоялись соревнования по перетягиванию каната.

Учительница Сигне Берга оценила, что конкурс "Якорь" – хорошая возможность для школьников ознакомиться со связанными с мореходством профессиями, и за это время семь выпускников гимназии выбрали местом дальнейшей учебы Латвийскую морскую академию.