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В субботу в торговом центре "Sala XL" состоялась организованная Лиепайским филиалом Латвийской ассоциации фелинологии "Фелимурс" национальная выставка кошек "Белое Рождество". Владельцы из Латвии и Литвы на соревнования доставили 61 животное. Их оценивала главный эксперт выставки Вия Клучниеце – эксперт всех пород Всемирной федерации кошек и руководитель ЛАФ "Фелимурс".

Было представлено 10 пород, и, как признала В.Клучниеце, вследствие чего, эту выставку можно назвать действительно богатой. Посетители могли ознакомиться не только с длинношерстной курильской кошкой породы бобтейл, мэнской енотовидной кошкой, норвежской лесной кошкой, но и с длинношерстной шотландской вислоухой кошкой, длинношерстной кошкой породы селкирк-рекс, бурманской кошкой и др.. В выставке участвовали многие любители кошек из Лиепаи. Синтия Добеле прибыла со своим любимцем породы хайленд-фолд по кличке Берри. Эти соревнования для него уже вторые, на первых он стал обладателем даже двух кубков, как лучший в своей группе. Берри и Синтию поддерживала сестра Диана с другом Ником, а сам Берри совсем не был встревожен по поводу скорой встречи с экспертом и, когда его выпустили из клетки, стал играть. Одна маленькая девочка, которую мама вела за руку, радуясь красивым кошкам, сказала: "Это настоящая выставка мурлык!" Лиепайчанка Лиене Берзиня, в свою очередь, с интересом рассматривала котят, выставленных на продажу. Очень хотелось бы взять кого-нибудь из них, но недавно она уже взяла котенка – обычного, полосатого