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1 ФЕВРАЛЯ – БОЛЬШОЙ КИТАЙСКИЙ НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ

1 февраля в 19:00 на сцене Lielais dzintars выступят два традиционных, но вместе с тем и экзотически-прекрасных оркестра из Северного и Южного Китая – Китайский оркестр радио Шэньси (Shaanxi Broadcasting Chinese Orchestra) и Традиционный оркестр Чжэцзян (Zhejiang Traditional Orchestra).

 ба оркестра отмечены высокими наградами и получили премию Китайского Национального художественного фонда, а также были признаны лучшими оркестрами традиционной музыки в китайской культуре.

 Концертная программа познакомит слушателей с волшебством природы Китая и расскажет о двух главных достопримечательностях этого региона: всем хорошо известном Шелковом пути, который в древности начинался в провинции Шэньси, и расположенной в провинции Чжэцзян горе Фучунь, которая стала популярна и узнаваема благодаря изумительно красивому ландшафту.

Традиция концерта началась в 1998 году с выступления в венском концертном зале Musikverein, и с тех пор концертные программы звучат по всему миру именно во время празднования китайского Нового года. В 2017 году Большой Китайский новогодний концерт отпразднует и свой 20-летний юбилей.

 Концертная программа представляет собой великолепную возможность культурного обмена, где слушатели смогут наслаждаться исполнением традиционной китайской музыки на традиционных китайских музыкальных инструментах, а музыканты, в свою очередь, смогут показать частицу своей страны, Китая, и ее богатой культуры.

 Организаторы: Lielais dzintars в сотрудничестве с Wu Promotion

Билеты: 5–16 евро

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