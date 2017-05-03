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C праздником березового сока будет открыт юбилейный сезон творческого квартала улицы Кунгу

Лиепайский дом латышского общества в сотрудничестве с обществом “ETNO Liepāja” приглашает 6 мая с 10 до 15 часов праздничный день провести с семьей в творческом квартале улицы Кунгу (ул. Кунгу, 24), где с праздником березового сока будет открыт юбилейный сезон творческого квартала улицы Кунгу. В сотрудничестве с поклонниками и энтузиастами здорового образа жизни пройдет ярмарка, будут дегустация березового сока, изготовление скворечников, познавательные лекции и мастерские, приготовление еды на очаге, акция "Городской сад", а также латышские танцы с "Rīgas Danču klubs" и музыкантами клуба. Этим мероприятием будет открыт 5-ый сезон творческого квартала улицы Кунгу. 

Копчеными деликатесами и богатым букетом вкуса моно насладиться на ярмарке местных производителей, на которой можно будет приобрести различные местные деликатесы. В ассортименте ярмарки будет также первая зелень, смеси приправ, мед, домашний сыр, кондитерские изделия, вина из ягод и фруктов, прохладительные напитки и, кончено, свежий березовый сок, который по новому рецепту хранения будет предлагать предприятие “Birzī”. Также можно будет приобрести украшения ремесленников – сувениры из стекла и кожи, аксессуары, сумки и другие изделия.

Вместе с ярмаркой будет также зажжен очаг на улице, где на огне будет готовиться еда из овощей. О праздничном настроении позаботится “Rīgas Danču klubs”, который под овации зрителей выступал тут и в прошлом году. 

Среди активностей праздника будет также изготовление скворечников, детская творческая мастерская Птицы”, дегустации березового сока и знакомство с козочкой Чикой из Дурбского края. Предприниматель Эрвин Лабановский из Смилтене, который шесть лет назад начал производить игристые березовые соки “Birzī”, поделиться своим опытом о благоприятном влиянии березового сока на организм человека, показав также мастер-класс свежих коктейлей. 

В рамках праздника состоится также акция Городской сад – будем сажать картофель и другие растения, чтобы вместе создать во дворе квартала улицы Кунгу настоящий огородик в городе, чьими плодами мы сможем насладиться уже во время следующего праздника в квартале улицы Кунгу.

В день мероприятия мы также призываем посетителей получить купон акции – участники, которые посетят по меньшей мере 4 из 6 мероприятий квартала Кунгу и получившие печати, примят участие в розыгрыше призов Лиепайских предприятий. Завершающее мероприятие и розыгрыш призов состоится 2 сентября в творческом квартале.

Отпразднуем приход весны вместе – до встречи на празднике березового сока!

Мероприятие поддерживают: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Liepājas Kultūras pārvalde, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, Liepājas Olimpiskā centra Baseins&SPA, “BB Wakepark”, “Quest House Liepāja”, atpūtas vieta “Gailišķe”, “Archery Liepaja”, “Zumba fitness Liepāja”, “Niknās laivas”.

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