Дом латышского общества на Пасху приглашает посетить выставку кроликов и ежегодную ярмарку производителей

Лиепайский дом латышского общества за день до Пасхи, 15 апреля, с 11 до 15 часов лиепайчан и гостей города приглашает на выставку кроликов, а также участвовать семьям с детьми в творческих мастерских. Выставка пройдет в сотрудничестве с хозяйством по выращиванию кроликов “Kalvenes trusis”.
Любители животных на выставке смогут посмотреть, а также погладить и сфотографироваться с декоративными кроликами двадцати разных пород. Будут представлены такие породы как Новозеландский красный кролик, Большая шиншилла, голубой Фланд, и другие породы. Во время выставки представители “Kalvenes trusis” Лаурис и Сигне Томсоны дадут консультации по выращиванию кроликов и ответят на интересующие вопросы. Кролики будут не только в клетках, но и будут в особом фотоуголке, где любой желающий может сделать фото на память с кроликами. Выставку дополнят т также различные изделия из кролячей шкурки – брелки, ленточки на руку и другие изделия. Вход на выставку бесплатный.
Во время выставки будет работать также детская творческая мастерская “Raibā koka ola”, на которой у маленьких посетителей будет возможность раскрасить яйцо из дерева. Дети могут брать также свои пасхальные яйца, которые можно раскрасить и потренироваться в катании яиц.
Параллельно выставке кроликов с 10 до 16 часов на Рожу лаукумс будет проходить ярмарка ремесленников. В ассортименте базарчика будет все для праздника, а также товар для повседневной жизни. Среди продуктов питания будет крестьянский хлеб, мед с нетрадиционным вкусом, кондитерские изделия, копченные и вяленые мясные изделия, цукаты, чаи и сиропы, копченая рыба, домашние сыры, приправы.
Различные произведенные в Курземе вина и сидры – особо приглашаем испробовать вино из одуванчиков и Пасхальный яичный ликер.
Торговцы предложат также первую рассаду. Также в предложении будут иметься игрушки для детей, кошельки, принадлежности для весеннего пикника, произведенное в Латвии постельное белье, весенние шапки и шарфы латышского дизайна, юбки, платья, джемпера, и в небывалом предложении будет рабочая одежда.
Приглашаем каждого посетить выставку кроликов, ощутить весеннее настроение на Пасхальной ярмарке, приобрести изделия ремесленников, изготовить свое особое пасхальное яйцо, чтобы вместе отпраздновать приход Пасхи.
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