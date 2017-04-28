Народная артистка России Клара Новикова, любимая и известная зрителям по многочисленным юмористическим номерам, исполненным в рамках самых разных программ телевидения, представляет большую сольную программу . Зрители увидят самую яркую, непредсказуемую, трогательную, смешную, потрясающую драматическую актрису, чьей судьбой стала эстрада. Программа будет составлена из лучших номеров творчества Клары Новиковой: известных и горячо любимых публикой, а также совершенно новых монологов и образов!

Восхитительные, остроумные, тонкие, ироничные сценические монологи Клары Новиковой всегда вызывают и смех, и слезы, а сама актриса постоянно остается объектом всеобщего обожания и восхищения. За долгую творческую жизнь неподражаемые образы актрисы стали особенно узнаваемыми и популярными – ведь Клара Борисовна умеет перенести на сцену самые смешные, запоминающиеся события из нашей жизни, «зацепить» каждого за живое настоящим юмором, заставить не просто смеяться, но и думать, и стать чуточку лучше!

Артистка создала на сцене бесконечное число самых разных неповторимых образов, самый любимый из которых – это, пожалуй, легендарная «тетя Соня». Взбалмошная, откровенная, эпатажная, смешная «тетя Соня» с ее оценками нашей действительности на долгие годы стала визитной карточкой Клары Новиковой.

В своей юбилейной программе Клара Новикова порадует зрителей бесконечным числом своих умений и талантов: актрисы, певицы, автора, режиссера и предстанет искренней и откровенной, смешной и серьезной, настоящей женщиной в своих монологах-исповедях,мини-спектаклях, которые никого не смогут оставить равнодушным.

11 мая в 19.00 Лиепайский Олимпийский ценнтр,зал Роз. Информация и резервация по телефону 26454543.Бронируя места по телефону,вас ждёт приятная скидка цены на билеты!!! Звоните и бронируйте сейчас!!! Доставка билетов бесплатно!!!