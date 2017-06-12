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Красочные ирисы в Доме латышского общества

На протяжении трех дней, с 15 по 17 июня, в фойе Дома латышского общества можно будет осмотреть выставку бородатых ирисов. Уже десятый год выставку ирисов организует Дом латышского общества в сотрудничестве с Латвийским обществом гладиолусов и ирисов. Выставка для посетителей будет открыта каждый день, и на ней можно осмотреть почти 150 разных сортов ирисов. 

 В фойе дома латышского общества будут красоваться ирисы местной и зарубежной селекции, которые распустились в садах в Бауске, Кандаве, Риге, Тукумсе и Юрмале. Из более 500 сортов, которые растут в этих садах, в Лиепаю будут привезены самые лучшие экземпляры – белые и желтые, оранжевые, синие и даже черные.

Посетители выставки могут также встретить представителей Латвийского общества гладиолусов и ирисов, чтобы получить консультацию о сортах цветов, и том, как выбрать самый подходящий сорт для своего сада, узнать новейшие тенденции моды и выслушать другие советы. На выставке можно будет увидеть также новые сорта цветов и их гибриды. Будет также возможность приобрести саженцы, чтобы уже будущей весной можно было радоваться ирисам и в своем саду. Цветы для осмотра предоставит Латвийский клуб друзей гладиолусов.  

В выставке примут участие латвийские селекционеры ирисов: Лаймонис Закис, Илга Винькеле, Александр и Лолита Мухлинкины, Юрис Базе и коллекционеры Дзинтра Юревица и Гунта Екабсоне.

 ‘’В этом году была поздняя весна. Неблагоприятная зима и апрель повлияли на цветы, в результате чего многие ирисы пострадали, могут не расцвести. Поэтому предложение выставки спасет местная селекция, в которой здоровые ирисы’’, рассказывает президент Латвийского клуба друзей гладиолусов Лаймонис Закис.

Ирисы являются широко распространенными декоративными растениями с н богатым спектром цвета и оттенков. Не зря эти цветы в переводе с греческого означают радуга (iris). Бородатые ирисы являются популярными как в мире, так и Латвии, где в активном выращивании находится около 1000 сортов бородатых ирисов, а в мире – в несколько десятков раз больше.

 Выставку дополнят рисунки ирисов участников студии ‘’Mākslas Pasāža RADI’’,  которые были созданы во время занятий этого летнего цикла. Авторами работ являются дети от 4 до 12 лет.

Выставка ирисов буде в  фойе Дома латышского общества:

15 июня с 11.00 до 18.00,

16 июня с 10.00 до 18.00,

17 июня с 11.00 до 17.00.

Вход на выставку бесплатный.

Открытие выставки состоится в 12 часов 16 июня. 

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