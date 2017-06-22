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Приглашают готовиться к Лиго на ярмарке на Рожу лаукумс

Чтобы соблюсти традиции и подготовиться к празднику, на Рожу лаукумс организуется ярмарка Лиго, которая традиционно проходит два дня 21 и 22 июня с 9 до 17 часов.

На ярмарке у лиепайчан и гостей города будет возможность приобрести, испробовать и примерить разные лакомства, изделия ремесленников и другие вещи. Участники из близких и дальних краев порадуют посетителей и создадут праздничное настроение, которое необходимо, готовясь к одному из красочных праздников года -  Лиго, предложив традиционные блюда, местные деликатесы и различные изделия, которые не увидишь на прилавках в магазинах.

 В ассортименте ярмарки ремесленники из Лиепаи и ближайших окрестностей, а также из Талси, Сигулды, Кулдиги и других мест, предложат произведенный в Латвии квас, сыры, копченную рыбу и мясо. Будет также возможность приобрести мясо из оленины и паштет из крольчатины, домашний хлеб и другие кондитерские изделия, домашние вина и ликеры, клубнику, мед, приправы, домашнее мороженое, конфеты.

 Кроме того, на ярмарке будет возможность приобрести льняные платья, шапки, произведенную в Латвии косметику, обувь, шарфы, украшения из камня, жемчуга, серебра и цветов, скатерти, изделия из дерева, которые пригодятся в интерьере дома. Ярмарка будет интересна не  только для лиепайчан, но и для гостей города, поскольку будут предложены также сувениры с Лиепайской символикой. Для садоводов будет шанс приобрести саженцы роз. Для великолепного праздника будут предложены также записи песен Лиго.  

 Ярмарку Лиго организует общество “ETNO Liepāja”, чтобы любой мог достойно подготовиться к празднованию Лиго. Ждем вас на ярмарке Лиго!

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