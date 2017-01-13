В субботу 14 января в 21.00 в кафе "Red Sun Buffet'' состоится вечер джазовой музыки с джазовым квинтетом из Вентспилса ''AK-5''. В музыкальном проекте объединились воспитанники Венстпилской музыкальной средней школы - тромбонист Айварс Яунжейкарс, саксофонист Кристерс Лауриньш, гитарист Эрнестс Звиедрис, бас-гитарист Эмилс Богдановичс и барабанщик Рихардс Херманис. В свою очередь, 21 января, вечером в "Red Sun Buffet" выступит Кристина Паже. Резервация столиков по телефону 25858580

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