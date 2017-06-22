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Творческий квартал улицы Кунгу приглашает участвовать в конкурсе тортов

1 июля с 10 до 15 часов в творческом квартале улицы Кунгу (улица Кунгу, 24), уже второй год подряд будет организован конкурс тортов, в котором приглашают принять участие хозяек, которые готовы посоревноваться в кондитерском искусстве. В рамках фестиваля будет отмечены также 5-лений юбилей Квартала улицы Кунгу.

 Если ваши торты все хвалят и выпечка тортов является вашим хобби, приглашаем вас принять участие в конкурсе на самый  вкусный торт, дав шанс и другим узнать о вашим таланте. Подать заявку на конкурс можно до 28 июня, связавшись с контактным лицом Симоной Пуйгой (т. 63421670, моб. 25874480, эпочта: simona.puiga@biedribasnams.lv)

Техника приготовления торта не установлена. Главное условие – чтобы основной составной частью была клубника и изделие было по меньшей мере 2.5-4 кг.

С 12 до 13 часов посетители Фестиваля клубники смогут наблюдать за приготовлением, продегустировать и возможно даже узнать рецепты приготовления. Победитель будет определен по голосованию жюри и посетителей, принимая во внимания следующие критерии – богатство вкуса торта, оригинальность и визуальное оформление.

Победитель конкурса получит ценные призы – участники будут соревноваться за семейный отдых в доме отдыха “Gailišķe”, путешествие в “Ķiršu festivāls” в Литве, билеты на музыкальное представление “Vajadzīga soliste”.

Во время мероприятия пройдет также Зеленая ярмарка, на ко торой любой может приобрести изготовленные из клубники продукты, изделия ремесленников, и конечно клубнику. На очаге будет готовиться суп.

О веселом настроении на мероприятии позаботится этно группа “Zeidi” из Риги, которые в Квартале Кунгу будут гостить впервые.

На протяжении всего дня будут также работать детские мастерские, а для взрослых мастерская эко косметики, в сотрудничестве с предприятием  “Calendula”.

Первые летние ягоды – клубника – не только вкусные, но и полезные, поэтому любой желающий приглашается на Фестиваль клубники, на котором можно пополнить свой запас витаминов. Мы верим, что в Лиепае и районе еще много новых рецептов клубничных тортов!

  Мероприятие поддерживают: Госфонд культурного капитала, Лиепайское самоуправление, Бассейн и СПА Олимпийского центра, “BB Wakepark”, “Quest House Liepāja”, место отдыха “Gailišķe”, “Archery Liepaja”, “Zumba fitness Liepāja”, “Niknās laivas”, турагенство “Ap Sauli”. 

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