Участвуй в акции "Вкусовое путешествие" и выигрывай

Уже в эту субботу, 6 мая, праздником березового сока будет открыто богатое вкусовое путешествие в честь 5-летнего юбилея творческого квартала улицы Кунгу на протяжении всего лета. Квартал ул.Кунгу в сотрудничестве с предприятиями города Лиепаи и ближайших окрестностей приглашает каждого интересующегося принять участие в акции "Вкусовое путешествие", собирать печати и участвовать в розыгрыше призов от спонсоров.

Приглашаем семьи, компании друзей и активных посетителей мероприятий участвовать в небывалой акции – посетив мероприятия 5-летнего юбилея творческого квартала улицы Кунгу, у участников акции будет возможность получить купон мероприятий квартала ул.Кунгу. За каждое посещенное мероприятие в купон будет ставиться печать в специально предусмотренном для этого месте. Участники, которые за время сезона квартала улицы Кунгу побывают хотя бы на четырех из шести в общей сложности мероприятий и получат печати, примут участие в розыгрыше призов от предприятий Лиепаи и окрестностей. С 22 июля заполненные анкеты можно будет сдать на розыгрыш призов.

Заключительное мероприятие и розыгрыш анкет участников состоятся 2 сентября в Лиепае, в творческом квартале ул.Кунгу, в рамках мероприятия "Тыквенный бал".

Творческий квартал ул.Кунгу приглашает посетить и получить печати в акционных купонах:

6 мая – "Праздник березового сока", 10 июня – "Бал пряностей", 1 июля – "Клубничный фестиваль и конкурс самых вкусных пирожных", 22 июля – "Картофельный бал", 19 августа – "Облепиховый бал", 2 сентября – "Тыквенный бал".

Подробнее о мероприятиях: www.kungukvartals.lv.

В течение всего сезона в сотрудничестве со сторонниками и энтузиастами здорового образа жизни посетителей ждут познавательные мастер-классы и лекции о здоровом образе жизни, концерты фолк-групп и освоение латышских танцев, зеленые базарчики, приготовление еды на живом очаге, творческие мастерские для детей и взрослых и другая деятельность. Все мероприятия на протяжении лета – бесплатные.

Приходи и участвуй – индивидуально, вместе с друзьями или семьей и выиграй ценные призы для активного образа жизни.

Мероприятие поддерживают: Лиепайский олимпийский центр бассейн & СПА, "BB Wakepark", "Quest House", место отдыха "Гайлишке", "Archery Liepaja", ЗУМБА в Лиепае, лодочный прокат "Никнас лайвас".