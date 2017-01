В ДЕНЬ СВ. ВАЛЕНТИНА В ЛИЕПАЙСКОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ С НОВОЙ КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ ВЫСТУПЯТ ОСОКИН И ГУПАЛО

14 февраля, в День всех влюбленных, в 19:00 в лиепайском концертном зале Lielais dzintars состоится премьера нового перформанса Андрея Осокина и Катрины Гупало «После полуночи» / After midnight.

Совместная работа певицы и пианистки Катрины Гупало и хореографа Габии Бирини раскроет перед зрителями разные стороны одного существа, живущего в параллельных мирах – в реальности и во сне. Уснет одна часть – и проснется другая… Кокетливый флирт в играх подсознания превратится в безумную страсть, где есть место нежности, юмору и самоиронии. Непредсказуемые повороты сюжета найдут свое отражение и в необычном звучании классических произведений, в виртуозном исполнении пианиста Андрея Осокина и ударника Элвийса Энделиса.

В программе сильным, но в то же время особо чувственным тембром Катрины Гупало прозвучат композиции золотого века американской музыки, которые исполняли Мэрилин Монро, Нина Симон, Петси Клайн и другие дивы в популярнейших кинофильмах и мюзиклах ХХ века. Need a Little Sugar in my Bowl, Run, Rabbit, Run!, Put a Spell on You, Whatever Lola Wants, Lola Gets, Cry me a river, Stupid Cupid – это лишь некоторые из мелодий, которые наполнят лиепайский концертный зал романтическим настроением вечером Дня св. Валентина.

Билеты на концерт начиная с 7 евро продаются в кассах Biļešu paradīze по всей Латвии, на сайте www.bilesuparadize.lv, а также в информационном центре концертного зала Lielais dzintars.

Концерт был организован при поддержке Государственного фонда культурного капитала и Лиепайской думы. Школьникам, студентам, преподавателям, пенсионерам, инвалидам I и II группы, а также семьям и группам предоставляются скидки.

Для справки:

Андрей Осокин является лауреатом самых значительных международных конкурсов пианистов – конкурса А. Рубинштейна в Тель-Авиве, конкурса М. Лонг и Ж. Тибо в Париже, конкурса в Лидсе и конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе. Самый востребованный в мире латвийский пианист регулярно выступает в легендарных концертных залах Европы и концертирует вместе с бесчисленными оркестрами, сотрудничая с ярчайшими дирижерами современности.

Лауреат конкурса Латвийского Телевидения «Созданы для музыки» Катрина Гупало – одна из самых неординарных латвийских музыкантов, которая недавно закончила обучение в престижной Академии западной музыки в Калифорнии (США) и в Лондонской Королевской музыкальной академии. Благодаря профессиональному образованию в трех разных сферах искусства – игре на пианино, вокальном искусстве и актерском мастерстве – Катрина способна наколдовать на сцене необычный, экспрессивный и чувственный мир. Ее талант получил признание на различных международных конкурсах в Париже, Лондоне и Москве. Созданная в прошлом году постановка «100 лет с Пиаф» при неизменно высокой оценке зрителей прозвучала уже в 12 городах Латвии.

Благодаря своему экспрессивному таланту хореографа и танцовщицы модерн-балета Габия Бириня получила возможность участвовать в разнообразных проектах как в Латвии, так и за ее пределами. Габия училась в Датском национальном театре и высшей школе современных танцев в Копенгагене, свои знания совершенствовала на мастер-классах в Париже, Нью-Йорке и Тбилиси. После работы в труппе Латвийского Национального театра оперы и балета Габия обратилась к постановке хореографии для многих масштабных спектаклей.

Элвийс Энделис – один из ярчайших латвийских ударников нового поколения. Был удостоен высоких наград на нескольких международных конкурсах в Латвии и Литве. Регулярно сотрудничает с известнейшими латвийскими оркестрами и уже четвертый сезон является музыкантом оркестра Латвийской Национальной оперы. Элвийс не только делает сольную карьеру, но и является талантливым камерным музыкантом – он активно участвует в различных межжанровых концертах и концертах экспериментальной музыки, а также является участником единственного в Латвии ансамбля ударных инструментов Perpetuum Ritmico, который в этом году был выдвинут на «Большую музыкальную премию».