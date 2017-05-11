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В конце недели в Доме латышского общества весна расцветет на выставке тюльпанов

С 12 по 14 мая в Лиепайском доме латышского общества лиепайчане и гости города приглашаются на выставку тюльпанов. Выставку тюльпанов уже второй раз организует Лиепайский дом латышского общества в сотрудничестве с садоводами Лиепаи и края. На выставке можно будет осмотреть несколько десятков сортов тюльпанов, которые подходят для климата Латвии. Яркую коллекцию тюльпанов дополнят также нарциссы.

 На выставке можно будет встретить садовода Маруту Мирдзу Аударе, и любой посетитель выставки может получить консультацию о сортах, об уходе за цветами. У посетителей будет возможность не только осмотреть цветы, но и приобрести сажаемые весной луковицы, чтобы можно было наслаждаться цветами и в своем саду. В предложении будут лилии, далии, около 50 сортов гладиолусов, и другие цветы.

 Более яркой выставку сделают украшенные творческой мастерской ‘’Mākslas Pasāža RADI’’ тюльпаны в разной технике. Авторами работ являются участники студии в возрасте от 4 до 12 лет. 

Родиной тюльпанов является Центральная Азия и Турция. В 16-ом столетии их завезли в Голландию, и они стали очень популярными. Тюльпаны свое имя получили от тюркского слова “tulbend”, что означает тюрбан. Цветок по форме напоминает этот головной убор. Некоторые авторы полагают, что тюльпаны идут с Персии. Сегодня в Голландии тюльпаны и нарциссы выращивают на больших площадях,  и затем продаются по всему миру.

В летний сезон Лиепайский дом латышского общества посетителям предложит шесть выставок цветов. За тюльпанами последуют выставки ирисов, горошка, лилий, гладиолусов и далий в сентябре.

Приглашаем посетить выставку в Доме латышского общества с 12 по 14 мая.

Вход на выставку бесплатный.

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