В "Red Sun Buffet" выступит джазовый дуэт O.Демченко

Вечер джаза в кафе-баре "Red Sun Buffet" на ул. Паста, 2, начнется в 21.00, вход на вечернее мероприятие с 21 года.

На вечере живой музыки в "Red Sun Buffet" джазовый дуэт O.Демченко предложит великолепный джаз, начиная от общеизвестной классики этого жанра и заканчивая фанк музыкой.

В субботу, 4 февраля, в кафе "Red Sun Buffet" выступит джазовый дуэт украинского тромбониста Олексея Демченко. O.Демченко играет на тромбоне также в Лиепайском симфоническом оркестре.

Оплаченная информация. Портал liepajniekiem.lv не отвечает за ее содержание.

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:

- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,

- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,

- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,

-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.