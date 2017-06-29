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В Творческом квартале улицы Кунгу состоится Фестиваль клубники

1 июля с 10 до 15 часов в творческом квартале улицы Кунгу (улица Кунгу, 24) будет витать вкус клубники, поскольку состоится Фестиваль клубники, в рамках которого состоится также конкурс тортов хозяек, которые готовы посоревноваться в кондитерском искусстве. В рамках фестиваля будет отмечены также 5-лений юбилей Квартала улицы Кунгу.

 Во время мероприятия пройдет также Зеленая ярмарка, на которой любой может приобрести изготовленные из клубники продукты, изделия ремесленников, и конечно клубнику. На очаге будет готовиться суп.

С 12 до 13 часов посетители Фестиваля клубники смогут наблюдать за приготовлением, продегустировать и возможно даже узнать рецепты приготовления. Победитель будет определен по голосованию жюри и посетителей, принимая во внимания следующие критерии – богатство вкуса торта, оригинальность и визуальное оформление. В составе жюри будут руководитель дома латышского общества Вита Хартмане, актер Лиепайского театра Каспар Годс, руководительница турбюро "Ap sauli" Даце Пемпуре, повар ресторана “MO” Алвис Рациборскис, музыкант Валдис Скуйиньш и специалист по общественным отношениям Лиепайской думы Зита Лаздане.  

Победитель конкурса получит ценные призы – участники будут соревноваться за семейный отдых в доме отдыха “Gailišķe”, путешествие в “Ķiršu festivāls” в Литве, билеты на музыкальное представление “Vajadzīga soliste”.

О веселом настроении на мероприятии позаботится этно группа “Zeidi” из Риги, которые в Квартале Кунгу будут гостить впервые.

На протяжении всего дня будут также работать детские мастерские, а для взрослых мастерская эко косметики, в сотрудничестве с предприятием  “Calendula”.

Общество “Kanu Atvars” под руководством Дзинтры Блумы маленьким посетителям даст возможность покататься на пони.

Подать заявку на конкурс можно до 29 июня, связавшись с контактным лицом Симоной Пуйгой (т. 63421670, моб. 25874480, эпочта: simona.puiga@biedribasnams.lv)

Первые летние ягоды – клубника – не только вкусные, но и полезные, поэтому любой желающий приглашается на Фестиваль клубники, на котором можно пополнить свой запас витаминов. Мы верим, что в Лиепае и районе еще много новых рецептов клубничных тортов!

Мероприятие поддерживают: Госфонд культурного капитала, Лиепайское самоуправление, Бассейн и СПА Олимпийского центра, “BB Wakepark”, “Quest House Liepāja”, место отдыха “Gailišķe”, “Archery Liepaja”, “Zumba fitness Liepāja”, “Niknās laivas”, турагенство “Ap Sauli”. 

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