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ВИКТОР КОЗЛИТИН. КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ ФЕДОРУ ШАЛЯПИНУ.

2 июля в воскресенье в 17.00.в камерном зале Лиепайского дома латышского общества в исполнении Виктора Козлитина будут звучать романсы,арии из опер,русские народные песни из репертуара легендарного русского певца Федора Шаляпина.

В первой части концерта прозвучат известные романсы П.Чайковского,М.Глинки,Н.Римского-Корсакого,М.Мусоргского и др. композиторов,а также каватино из оперы С.Рахманинова «Алеко» и арии из оперы «Демон» А.Рубинштейна.Партия фортепиано-Марина Глаголева.

В продолжении концерта певец исполнит всеми любимые, русские народные песни. Незабываемые «Вдоль по питерской», «Эй,ухнем!», «Дубинушка» и другие песни прозвучат в сопровождении гитары.

Также в исполнении Марины Глаголевой прозвучат фортепианные произведения русских композиторов.

Продолжительность концерта 1час 30 мин,без перерыва.

Билеты — 5евро в Biļešuparadīze,а также в кассе Liepājas Latviešu Biedrības nams.www.bilesuparadize.lv

Виктор Козлитин родился в 1957 году, на Урале , в Челябинской области.

Виктор с удовольствием вспоминает свое первое выступление, в возрасте 6 лет в городском Доме Культуры, в Коркино.

В 1976 году, по воле судьбы, Виктор нес воинскую службу в Лиепае. Там он три года играл на саксофоне в военном оркестре. А после армии, в 1979 году поступил в музыкальное училище Я.Мединя, в вокальный класс Веры Петровны Зилпауш. После окончания училища 7 лет пел в хоре Латвийской Национальной Оперы.

Первые сольные концерты прошли в Германии в 90-е годы.

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