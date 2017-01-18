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Виктор Лапченок с юбилейным концертом выступит в Лиепае

Певец Виктор Лапченок лет не считает, хоть 16 января он и отметит свое 70-летие. Где? Конечно, на сцене, в Лиепайском Олимпийском центре уже 11 февраля в 17 часов вместе с музыкантами и своими слушателями.

 Как отметил сам певец, на большую сцену он попал благодаря Раймонду Паулсу. "Я счастлив, что судьба свела меня с Раймондом Паулсом."

Знак, что он исполняет песни Паулса, Лапченок считает благословением. Поэтому и на юбилейном концерте Виктора Лапченка будут звучать песни из общего золотого фонда.

"Если не могу показать людям что-то новое, то лучше буду петь проверенные песни".

Мне не важно, где я играю, будет ли это самая большая эстрада, или милый кабак, я всегда это делаю с радостью и с полной отдачей.

 Поя долгие годы, моя любовь к музыке только росла и я могу гордиться тем, что я один из тех людей, для которых важно делать то, что им нравится. А мне нравится петь. Поэтому на вопрос "Если бы ты не смог дышать..." другие ответили бы, что без этого они не смогли бы дышать, я ответил бы, что я не смогу петь тогда. – © Виктор Лапченок

Билеты доступны в сети "Biļešu paradīze".

Резервировать билеты можно по телефону – 28214411

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