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Впервые в Лиепае пройдёт Пасхальный Фестиваль

Вечером 22 апреля Церковь святой Анны распахнет двери для участников и гостей первого Лиепайского Пасхального фестиваля духовной музыки. Место проведения фестиваля – выбрано не случайно. Церковь св.Анны — это не просто исторический памятник архитектуры, но и хорошая площадка для музыкантов, с акустикой, которой позавидуют некоторые концертные залы Латвии. 

Праздник духовной и народной музыки наполнит сердца и души благодатным светом любви. Любовь и вера тысячами лучей рассеется по свету и наполнят живительной силой музыку – шедевры великих композиторов, пасхальные песни и гимны. Все это жанровое разнообразие будет представлено в рамках первого Лиепайского пасхального фестиваля.

Концерт духовной музыки откроет Шяуляйский государственный хор "Полифония" в сопровождении камерного оркестра. Прозвучит произведение латвийского композитора Эрика Эшенвалда «Passion and resurrection».  По словам самого автора это музыкальное полотно  родилось в 2005 году «из глубокой веры».«Passion and Resurrection» (в переводе с английского языка: «Страсть и Воскрешение»), впервые было исполнено государственным хором „Латвия“ под руководством Марио Сирмаис. «Я создал историческую мозаику,- говорит композитор, используя выдержки текстов из госпелов, части записей из литургических текстов и Старого Завета Византии и Рима. Произведение состоит из четырех частей. История начинается с падшей женщины, которая осознает божественность Иисуса, и заканчивается признанием Марии Магдалины  о том, что ХристосВоскрес! «Passion and Resurrection» –не изложение исторических событий, это движение по кругу,  испытания страстей и воскрешение Христа,  эмоции и переживания верующих в Христа и вечную Жизнь!»В многоголосии хора слышатся слова Иисуса, явственно ощущаются мучения Матери Христа Марии, переживается история падения и возвышения Марии Магдалины.Камерный оркестр усиливает текстуры хораи раскрывает мельчайшие нюансы переживаемых событий.

Продолжит фестивальную программу белорусский камерный хор «Salutaris». Руководитель коллектива Ольга Янум поделилась мыслями о предстоящем празднике: «Фестиваль — большое событие. Хоровое искусство разноплановое. Мы исполним разные произведения: от средневекового гимна «MediaVita», написанного еще в VIII веке, до атмосферного произведения «O SolutarisHostia» современного латышского композитора Эрикса  Эшенвалдса, которое является нашей визитной карточкой.

В программе выступления хора – духовные сочинения, написанные нашими соотечественниками. Белорусская школа имеет богатые традиции. Эти произведения эмоционально наполнены и глубоко духовны».

Тридцать человек предстанут на сцене перед слушателями в славянских костюмах. Конечно, хочется провести параллель между внешним видом хористов и исполняемой музыкой. Но Ольга отмечает, что связывать внешний образ с чем-то народным будет не совсем правильно, ведь в репертуаре за десять лет существования коллектива собрались самые разнообразные композиции, и костюмы прекрасно сочетаются с академической музыкой.

С уверенностью можно сказать, что оригинальный образ «Salutaris» — и внешний, и музыкальный — узнаваем. Счет стран, где выступал хор, уже идет на десятки, а количество слушателей измеряется десятками тысяч.

«Мое – и мироощущение хористов совпадают, — говорит Ольга. — Все, что мы делаем, — делаем вместе, делаем что-то свое и не пытаемся подражать кому-то. Позволяем себе экспериментировать. Все-таки хор — живой организм».

В наши дни многим городским жителям нелегко вписать в график и стиль своей жизни посещение церкви, и всё же каждый из нас иногда мечтает забыть о суетности мира и испытать блаженное умиротворение, которое дарят светлая возвышенная музыка и пение хора. Не покидая Лиепаи, зрители смогут совершить увлекательное пасхальное путешествие во времени и пространстве – по разным городам и странам, окунуться в праздничную атмосферу пасхальных торжеств.

Первый Лиепайский Пасхальный фестиваль, приуроченный к празднованию Воскрешения Господня, призван стать одним из важнейших шагов на пути приобщения публики к многовековым традициям христианской музыкальной культуры.

Фестиваль организован совместно с OOO «YOU ARE EVENTS agency», Управлением по Культуре Лиепайской городской Думы, а также оргкомитетом Вильнюсского Международного Фестиваля Духовной музыки и лично Татьяной Ринкявичиене.

Фестиваль духовной музыки — это праздник творческого общения всех христиан и людей, желающих соприкоснуться с духовностью и многогранностью христианской культуры, участники и гости мероприятия смогут окунуться в атмосферу живой музыки, чистых звуков, искренних эмоций, а также отдохнуть и зарядиться энергией.

Музыка и хоровое пение – это универсальный язык, который может выразить многое из того, что невозможно выразить простыми словами. Поэтому, духовная музыка, основанная на религиозных текстах – это «богословие в звуке». Сочинение, «обращенное изнутри храма к тем, кто находится вне храма», смысл которого – поделиться с людьми, далекими от Церкви, своей верой, религиозными чувствами и переживаниями.

Здесь не нужны декорации и спецэффекты – эту музыку необходимо не слышать, а слушать, пропускать через себя каждую ноту и каждое слово.

Организаторы фестиваля искренне верят и надеются, что он объединит представителей разных конфессий, людей верующих и тех, которые только познают Бога! Сейчас в жизни столько разделяющих факторов!  Мы живем в каком-то калейдоскопе событий, взглядов и мнений. А музыка, пение, возвышенные духовные темы — общие, они для всех!

 Вход на мероприятие – свободный. Резервация мест по телефону: 28 21 44 11.

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