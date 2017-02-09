27 очков Порзиньгиса не спасают "Никс"

В среду, 8 февраля, "Нью-Йорк Никс" и Кристап Порзиньгиспринимали на своей площадке "Лос-Анджелес Клипперс". Хозяева были очень близки к победе, но не удержали преимущества и уступили.
Уже в первой четверти соперники показали заряженность на кольцо, набрав по 36 очков. В середине встречи "Никс" уступал одно очко — 67:68. Но в третьей 12-минутке хозяева площадки сумели оторваться на 7 очков (95:88), держали этот перевес почти до конца игры и все-таки уступили матч — 115:119.
Самым результативным игроком матча оказался форвард "Клипперс" Блэйк Гриффин, набравший 32 очка. У "Нью-Йорка" традиционно лучшими были Кармело Энтони — 28 очков и Кристап Порзиньгис — 27. 21-летний латвийский баскетболист за 27,5 минут игрового времени также сделал 6 подборов, отдал 2 передачи и совершил два перехвата.
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