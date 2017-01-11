Эстонский твердый орешек

Ключевые слова ббл | лиепая/триобет | баскетбол

Первый матч Балтийской баскетбольной лиги в этом календарном году провела баскетбольная команда "Лиепая/Триобет". Играя на выезде с командой "АВИС/Рапла", лиепайчане потерпели поражение со счетом 71:83 (25:19, 20:29, 11:21, 15:14).

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет" – Аусейс, Айзпурс, Гриффин, Розитис, Бутянков.

В первом матче между этими командами в Лиепае, "львы" оказались сильнее – 78:54. В свою очередь, вчера команда "АВИС/Рапла" взяла реванш за пережитый 25 октября разгром. В начале матча лиепайчане не смогли как следует найти свою игру. До середины четвертой минуты наши набрали всего два очка. В середине четверти в качестве замены на площадку вышел Макмаллан, и "львы" очнулись. "Триобетцы" первый отрезок завершили в свою пользу – 25:19. В начале второй четверти снова отличился Макмаллан, реализовав 3-очковый бросок. И казалось, что хозяева не смогут остановить лиепайчан. Но в середине четверти эстонские баскетболисты собрались с духом и, благодаря усилиям Суареса, повели в счете с 37:31. Однако Берзиньш вместе с финальным свистком второй четверти реализовал 3-очковый бросок, и на большой перерыв лиепайчане ушли при небольшом дефиците – 45:48.

Третью четверть более успешно уже начали наши и после броска Гриффина вышли вперед с 49:48. Но после этого эпизода наступили печальные моменты, последующие пять бросков были неточными и эстонцам удался большой рывок – 13:0.

Четвертую четверть лиепайчане начали обнадеживающе, Айзпурс блокировал бросок Ван дер Марса, а Крастиньш сделал точный 3-очковый бросок. Но до седьмой минуты последней четверти эстонцы не подпускали нас ближе девяти очков. Небольшой лучик надежды появился, когда Макмаллан реализовал 3-очковый бросок и добился минус шести. Но это было все. Эстонцы хладнокровно сыграли концовку матча, доставив лиепайчанам пятое поражение в турнире. Самым результативным в нашей команде был Латиф Макмаллан с 26 очками.

Следующий матч команда "Лиепая/Триобет" проведет сегодня с "Port of Parnu".

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:

– Следует похвалить команду соперников, которая хорошо укомплектована, опытная. Мы проигрывали под своей корзиной, слабо сыграли наши центровые. Не хватило опыта в понимании баскетбола.