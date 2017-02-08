Хорошее настроение команды приносит успех

Ключевые слова ббл | лиепая/триобет

В первом матче турнира на выбывание Балтийской баскетбольной лиги команда "Лиепая/Триобет" со счетом 92:75 (23:21, 21:26, 24:15, 21:16) обыграла эстонскую команду "ТЛУ/Калев". В составе лиепайчан самым результативным с 24 очками был Роберт Крастиньш.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет" – Аусейс, Ласманис, Монтгомери, Айзпурс, Гриффин.

Лиепайчане в основном турнире играли в группе А и в завершение заняли 5-е место, а таллинская команда свое участие начала с турнира на выбывание. Команда "ТЛУ/Калев" в этом сезоне участвовала в розыгрыше Кубка Европы ФИБА, где в групповом турнире проиграла все четыре матча.

В начале игры обе команды часто испытывали счастье в бросках с дальней дистанции, где немного больше везло хозяевам, которые реализовали 5 из 9 трехочковых бросков. Наши старались не отставать в этом показателе, но лишь Аусейс точно бросал с дальней дистанции. До середины первого тайма небольшой перевес был у хозяев, которые продолжали разыгрывать карту дальних бросков, в свою очередь, лиепайчане старались не отставать и, благодаря лучшей точности бросков, завершили тайм в свою пользу с преимуществом в 3 очка.

На 4-й минуте третьей четверти после результативного броска Аусейса наши добились до сих пор самого большого перевеса в игре – 7 очков. Лиепайские баскетболисты улучшили свою игру в защите, однако им не удавалось нейтрализовать опытного разыгрывающего Кристо Сааги. Но благодаря великолепной коллективной игре, "львы" сумели накопить надежный гандикап в 12 очков перед последним отрезком матча. В последней четверти баскетболисты "Лиепая/Триобет" продолжали демонстрировать великолепный баскетбол защитного стиля, а хозяевам не везло с бросками с дистанции. В матче, в течение которого обе команды вместе сделали 75 дальних бросков, более мастерскими оказались лиепайские баскетболисты.

Ответный матч состоится 21 февраля, а 15 февраля в матче турнира ЛБЛ наши на своей площадке встретятся с БК "Вентспилс".