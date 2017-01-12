Потерянная нить и распавшаяся игра

Ключевые слова ббл | лиепая/триобет | баскетбол

Второй матч Балтийской баскетбольной лиги в течение двух дней провела баскетбольная команда "Лиепая/Триобет". На сей раз в Пярну лиепайчане со счетом 75:93 (29:17, 18:23, 15:30, 13:23) проиграли команде "Port of Parnu". Самым результативным в составе "львов" был Артем Бутянков, на счету которого 21 очко.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет" – Аусейс, Айзпурс, Гриффин, Бутянков, Розитис.

В первом матче между этими командами, который проходил в Лиепае, наши одержали уверенную победу со счетом 90:76. На сей раз еще более уверенный реванш взяли баскетболисты из Пярну.

Лиепайчане начали игру результативно. На пятой минуте матча наши уже набрали 14 очков. На восьмой минуте четверти, когда счет уже был 27:14 в пользу "львов", команда, соперников потребовала минутный перерыв. Больших изменений он не дал, и первую четверть наша команда завершила со счетом 29:17 в свою пользу. До четвертой минуты второй четверти игра шла на равных, лиепайчане стабильно удерживали перевес в 12 очков. Общее впечатление от четверти испортила последняя минута, в течение которой баскетболисты Пярну сделали рывок – 5:0, и первый тайм закончился лишь со счетом 47:40 в пользу наших.

Начало третьей четверти ничего хорошего нашим не сулило, хозяева быстро сократили разрыв в счете до двух очков, а на третьей минуте счет на табло уже был 51:51. В течение последних трех минут наступил период молчания, и перед последней четвертью мрачный счет на табло – 62:70.

В четвертой четверти казалось, что соперники больше жаждут победы, чем лиепайчане. В середине четверти наши оказались в роли догоняющих со счетом 69:85. Осталось надеяться лишь на чудо, однако фортуна отвернулась от наших, и из Эстонии они вернулись с двумя поражениями.

Следующий матч команда "Лиепая/Триобет" проведет в субботу на своей площадке, когда встретится с командой БК "Екабпилс".

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:

– Соперники сначала играли слабо, и это нас усыпило. Лично мне не нравится такое легкое начало игры. В продолжение они нашли свою игру, а мы утратили взятый ритм и в игру вернуться уже не смогли.