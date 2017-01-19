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Признали превосходство соперников

Ключевые слова ббл | лиепая/триобет

В Балтийской баскетбольной лиге четвертый матч подряд проиграли баскетболисты "Лиепая/Триобет". В Кедайняе лиепайчане признали превосходство команды "Невежис" со счетом 75:98 (17:16, 17:29, 20:30, 21:23). Самым результативным в составе наших был Артур Аусейс с 28 очками.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Аусейс, Ласманис, Монтгомери, Гриффин, Розитис.

В первом обоюдном матче, который состоялся в Лиепае 2 ноября, убедительно победили баскетболисты Кедайняя со счетом 94:65.

Хотя счет открыли лиепайчане, хозяева в течение минуты ответили 7 очками. Баскетболисты Кедайняя уверено удерживали обретенный перевес до 6-й минуты. Тренер лиепайчан Галвановский потребовал минутный перерыв, и игра лиепайчан стала более содержательной, особенно следует отметить действия наших в защите. На 8-й минуте Аусейс полудальним броском выровнял счет, а в завершении четверти 3-очковым броском обеспечил минимальный перевес "Лиепае".

Также вторую четверть наши начали точным 3-очковым броском. Хозяева не дремали и старались продвигать свою игру посредством дальних бросков. В середине второй четверти нападение наших основательно забуксовало, и "Невежис" возобновил перевес – 31:22. 

Второй тайм обе команды начали активно, стараясь играть в быстрый баскетбол, часто выполняя броски по корзине. Такой открытый баскетбол для команды Кедайняя был сподручнее. Свой перевес в середине второй четверти они увеличили до 20 очков. Вновь в команде лиепайчан обозначился низкий процент реализации бросков. 2-очковые реализовывались с точностью 33 процента. Перед последней четвертью хозяева обрели солидный перевес – 75:54.

В последней четверти больших изменений в колебаниях счета не было. Хозяева держали лиепайчан на расстоянии 20 очков. И концовка матча превратилась в чистую формальность.

Следующий матч "Лиепая/Триобет" проведет на своей площадке 23 января против команды "Барсы" из Казахстана. 

Комментарий

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:
– По сравнению с предыдущим матчем против БК "Екабпилс" в этот раз команда на площадке боролась. Нынешним вечером у нас были более умелые соперники, и мы обрели неоценимый опыт. 

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Балтийская баскетбольная лига

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