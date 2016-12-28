В своем первом сезоне в НБА Кристап Порзиньгис принял участие в Матче восходящих звезд НБА, в котором с 30 набранными очками был одним из трех самых результативных игроков.

Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Началось голосование болельщиков, которое повлияет на стартовые составы Матча звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Принимая во внимание традицию последних лет латвийских болельщиков, активно поддерживать спортсменов своей страны в профессиональных лигах Северной Америки, можно прогнозировать, что и этой зимой в Матче звезд НБА лиепайчанин Кристап Порзиньгис сможет рассчитывать на большую поддержку.

Правда, в этом году впервые начальные составы команд матчей звезд будут определят не только болельщики, но и им в этом помогут игроки НБА и представители масс-медиа, – сообщает nba.com. Так же как в другие годы, и в этом сезоне болельщики за своих фаворитов один раз в день смогут голосовать на домашней странице ассоциации nba.com, в мобильной аппликации этой лиги, в "Твиттере", "Фейсбуке" и на платформе "Google Search". Пользователи социальных сетей к имени и фамилии своего фаворита должны добавить хэштег #NBAVOTE.

В голосовании, которое началось в воскресенье, 25 декабря и завершится 16 января, выбор болельщиков составит 50 процентов от общего голосования, а у игроков НБА и представителей масс-медиа будет по 25 процентов.

В предыдущем голосовании К.Порзиньгис получил 473 579 голосов, и, чтобы попасть в основную пятерку, ему не хватило почти 100 000 голосов, – сообщает lsm.lv. Меньшее число голосов, которого хватило для того, чтобы войти в основной состав матча, набрал одноклубник Кристапа – Кармело Энтони, который получил 567 348 голосов. В Матч звезд НБА прошлого сезона Порзиньгис не попал, зато он принял участие в Матче восходящих звезд, в котором набрал 30 очков, поделив статус самого результативного игрока матча с еще одним из участников сборной мира этого матча Эммануэлем Мьюдеем, а также с представителем сборной США Заком Лавином. Американцы в этом, происходившем в Торонто матче, обыграли сборную мира со счетом 157:154.

В будущем году Матч звезд НБА состоится 19 февраля в Новом Орлеане