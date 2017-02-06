"Бароны" в третий раз пасовали перед Лиепаей

Ключевые слова лбл | лиепая/триобет

В матче Латвийской баскетбольной лиги "OlyBet" БК "Лиепая/Триобет" на выезде со счетом 100:81 (25:23, 24:19, 23:13, 28:26) обыграл команду "Баронс кварталс". В составе лиепайчан самым результативным в этом матче был Артур Айсейс с 22 набранными очками.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет" – Аусейс, Монтгомери, Айзпурс, Гриффин, Бутянков.

Это был уже третий матч между обеими командами в этом сезоне. И в предыдущих матчах лучшими оказывались лиепайские баскетболисты, которые побеждали со счетом 90:84 на своей площадке и 83:74 на выезде.

Игру более выразительно начали гости, которые повели в счете с 7:2, и удерживали такой перевес до середины первой четверти. У соперников во время сыгранных двух минут три персональных замечания успел получить Зонне, в свою очередь, в завершение четверти корпус рижских тренеров получил техническое замечание. Одно время перевес лиепайчан достигал даже 10 очков, однако "бароны" сумели сократить разрыв в счете в конце четверти до минус 2 очков.

Вторую четверть обе команды начали тремя точными трехочковыми бросками, из которых два реализовал Аусейс. К сожалению, наш капитан уже в середине второй четверти получил три замечания. Лиепайчане в первом тайме демонстрировали весьма высокую точность бросков, реализовав 55 процентов всех выполненных бросков, в то же время хозяева были точными лишь в 37 процентах случаев.

В противоположность первому тайму, второй отрезок игры обе команды начали малорезультативно, однако в середине четверти наши совершили рывок в 7:0 и добились до этого крупнейшего перевеса в матче – плюс 14. В свою очередь, одновременно с сиреной об окончании четверти, Айзпурс реализовал двухочковый бросок, таким образом великолепно завершая проведенную четверть.

Последний отрезок игры более активно начали баскетболисты "Баронс кварталс", которые в течение неполных двух минут отыграли 6 очков. Обе команды бойко набирали персональные замечания. В середине последней четверти в составе лиепайчан трое игроков уже получили по четыре замечания, а ряды рижан вследствие полученной нормы замечаний покинул Медис. После бурного начала четверти, лиепайчане быстро сумели приостановить рывок хозяев, и до финального свистка больше не допускали никаких вольностей. В завершение была одержана уверенная, важная победа.

Следующий матч баскетболисты "Лиепая/Триобет" проведут на своей площадке 15 февраля, когда встретятся с командой лидеров БК "Вентспилс.