Без тени сомнений

Ключевые слова лбл | лиепая/триобет | баскетбол

В субботу седьмого успеха в Латвийской баскетбольной лиге добилась команда "Лиепая/Триобет", которая в убедительном матче на выезде обыграла баскетболистов "Латвияс университате" со счетом 87:76 (35:23, 20:16, 18:22, 14:15), обеспечив хозяевам 14-е поражение в 16 матчах.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Аусейс, Гриффин, Айзпурс, Бутянков, Розитис.

Для обеих команд это был второй взаимный матч в этом сезоне. Так же первый матч в Лиепае завершился с плюс 11 (81:70) в пользу наших. В начале субботнего матча счет рос равноценно, обе команды часто атаковали корзину и выполняли это с высокой точностью бросков. Постепенно лиепайчане стали ставить соперников "на колени", и с окончанием первой четверти Аусейс реализовал 3-очковый бросок, добившись наибольшего перевеса в четверти – 35:23. За время этой четверти обе команды выполнили 16 трехочковых бросков, из которых лиепайчане реализовали 7 из 9.

Во второй четверти продолжился довольно открытый баскетбол, команды не стеснялись много бросать по корзине. Однако точность уже начала хромать у обеих команд. Лиепайчане в этой четверти реализовали 3 из 12 трехочковых бросков.

В третьей четверти "львы" начали "рычать" менее сильно, и на какой-то момент позволили "студентам" приблизиться в счете до 10 очков. Все же чувствовалось, что лиепайчане готовы удержать инициативу в своих руках и не допустить перелома в матче. В четвертой четверти лиепайчане хорошо играли в защите. В этой четверти эффективными передачами отличился Гриффин, пара шедевров были бы достойны "момента дня". Всего на счету Гриффина в этом матче 12 результативных подач.

Комментарий

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:

– Прекрасно провели начало матча, реализовали много трехочковых бросков. Во втором тайме начали привлекать больше молодых игроков, так как вскоре предстоит серьезный матч на выезде, нужно было приберечь силы.