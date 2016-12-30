Концовка неиспользованных возможностей

Ключевые слова лбл | лиепая/триобет | баскетбол

Команда "Лиепая/Триобет" календарный год Латвийской баскетбольной высшей лиги вчера на выезде завершила поражением – 84:86 (20:17, 17:24, 21:21, 26:24), проиграв нынешней команде чемпионов страны – "Валмиера/ОРДО". В составе лиепайчан самым результативным был Малкольм Гриффин с 16 очками.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет" – Аусейс, Макмаллан, Айзпурс, Розитис, Бутянков.

Игру более уверенно начали лиепайские баскетболисты, которые, благодаря успешной игре в защите, добились рывка 7:0. Первое очко валмиерцы набрали лишь в тот момент, когда были сыграны почти четыре минуты. После минутного перерыва хозяева улучшили свою игру, и после первой четверти перевес гостей составлял всего лишь 3 очка.

Во второй четверти счет увеличивался равномерно, пока на 6-й минуте валмиерцы впервые вышли вперед – 34:32. До конца тайма обе команды демонстрировали быструю, интересную игру.

Подобно тому, как и в первой четверти, и третью четверть более успешно начали "львы", совершив рывок 10:4. В этой четверти свои первые очки в составе лиепайчан набрал новичок команды Карл Монтгомери.

Последний отрезок матча мощно начали видземчане, добившись на тот момент самого большого перевеса в игре – плюс 9. В этот момент "львов" подводили также ошибки под корзиной соперников, а во время атак не удавалось реализовать весьма много свободных бросков. После нескольких смен игроков, "триобетцы" обрели второе дыхание в матче, однако высокая точность бросков валмиерской команды до 9-й минуты четвертой четверти не позволяла нашим приблизиться больше, чем на 6 очков.

Все изменилось в последние две минуты матча. Лиепайчане начали активный прессинг по всей площадке, и когда до финального свистка оставалось 15 секунд, у "львов" был дефицит лишь в 2 очка и право на введение атаки. Валмиерцы были гостеприимными, и позволили гостям бросить по корзине три раза. К сожалению, представители города ветров не воспользовались этим подарком. Свой следующий матч ЛБЛ команда "Лиепая/Триобет" проведет 7 января на выезде с "Латвияс университате".

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:

– В целом игра удалась, игроки отдавали все силы на площадке. Следует лишь отметить низкий процент реализации штрафных бросков. Конечно, неудачной была также концовка игры, в которой мы не смогли сделать более или менее свободный бросок.