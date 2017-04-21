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"Львы" начнут матчи на выбывание

Ключевые слова лбл | лиепая/триобет | баскетбол

Сегодня матчи на выбывание в Видземском олимпийском центре начнут баскетболисты "Лиепая/Триобет", которые в серии первого тура до трех побед встретятся с командой чемпионов страны "Валмиера/ОРДО".

Прогнозы всегда были неблагодарным делом, однако статистика не лжет, и успехи команд болельщики могут оценить. В регулярном чемпионате видземчане с 21 победой финишировали на 3-м месте, а "львы" с 15 успехами взяли последнюю путевку в четвертьфинал. В течение сезона лиепайские баскетболисты в рамках Латвийской баскетбольной лиги с валмиерчанами играли четыре раза, и в одном матче победили. Однако матчи на выбывание – отдельная история со своим сюжетом, настроением, и предугадать их исход не так уж легко.

Состав валмиерского клуба в течение сезона выглядел более сбалансированным и в нем было больше рослых игроков, но перемены в составе, которые коснулись лиепайской команды в ходе сезона, кажется, пошли лишь на пользу. И Юревичус, и Стил усилили игру команды, в свою очередь, Аусейс, Бутянков и Гриффин в течение сезона стали настоящими локомотивами команды. Остается лишь пожелать нашим эмоциональной готовности, а также залечить все раны, и тогда полуфинал не покажется столь нереальным.

Эксперт лиепайского баскетбола Нормунд Атварс признает, что в этой дуэли лиепайчане не являются фаворитами, но шансы отнюдь небезнадежные. Он подчеркивает, что у валмиерчан, как у чемпионов, есть лишь одна задача – бороться за медали. Такой аспект может сыграть с ними злую шутку, поскольку они ощущают большее давление. Нормунд, проанализировав все игры наших с валмиерчанами, указал, что проигрыши наших в этих дуэлях не были безнадежными, и в случае успеха, результаты могли быть противоположными. Эксперт по баскетболу указал также на то, что стиль игры валмиерчан подходит лиепайскому клубу, поскольку они играют в определенных рамках и их действия и схемы можно предугадать. Н.Атварс свой прогноз завершает наблюдением, что, хотя в составе валмиерчан больше звезд, тем не менее в команде наших образовалась хорошая химия, которая может сыграть важную роль в решающие моменты. 

КАЛЕНДАРЬ
21 апреля  18.30         "Валмиера/ОРДО" – "Лиепая/Триобет"*
24 апреля  19.30         "Лиепая/Триобет" – "Валмиера/ОРДО"*
27 апреля  18.30         "Валмиера/ОРДО" – "Лиепая/Триобет"*
29 апреля  17.00         "Лиепая/Триобет" – "Валмиера/ОРДО"**
1 мая         18.30         "Валмиера/ОРДО" – "Лиепая/Триобет"**

* – Прямая трансляция "Best4Sport TV".
** – Если необходимо. 

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Латвийская баскетбольная лига

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