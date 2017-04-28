Обратного пути больше нет

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Ключевые слова лбл | лиепая/триобет | баскетбол

В третьем матче четвертьфинальной серии Латвийской баскетбольной лиги "OlyBet" команда "Лиепая/Триобет" на выезде, проведя слабую четвертую четверть, со счетом 94:100 (24:25, 25:18, 26:24, 19:33) проиграла "Валмиере/ОРДО". Самым результативным в составе лиепайчан с 33 очками был Артур Аусейс.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Аусейс, Ласманис, Монтгомери, Гриффин, Бутянков.

Удачнее игру начали валмиерские баскетболисты, которые свои первые атаки на корзину реализовали, а лиепайчане ответили ошибкой в нападении и неточным дальним броском Малкольма Гриффина. В продолжении наши разыгрались, и после броска Марека Юревичуса "львы" вышли вперед – 11:10. В целом в первой четверти наблюдалась равная борьба.

Вторую четверть наши начали точным 3-очковым броском в исполнении Марека Юревичуса, а хозяева площадки ответили 6 набранными подряд очками и восстановили перевес – 31:27. Состязание двух равных команд наблюдалось и в дальнейшем. И гости в середине четверти добились равновесия. Концовку первого тайма лучше провели лиепайчане. И благодаря результативности Артура Аусейса наши после 20 проведенных минут лидировали со счетом 49:43.

Второй тайм хозяева площадки начали с рывка 9:2 и восстановили минимальный перевес в счете. Момент слабости лиепайчан был недолгим, и в середине третьей четверти наша команда восстановила перевес в 6 очков, а в продолжение оторвалась уже на 10 очков.

На последнем отрезке матча валмиерцы быстро реализовали два дальних броска и сократили дефицит до 5 очков, а тренер лиепайчан попросил минутный перерыв. Однако в продолжение у лиепайчан не ладилось с забрасыванием мяча, и на 4-й минуте последней четверти хозяева сравняли счет. Еще трижды команды добивались ничьей, и победитель выяснился в концовке встречи. Хладнокровнее и точнее концовку матча провели хозяева площадки и победили в этой игре, в серии добившись 2-1. Четвертый матч сери состоится в субботу, 29 апреля, в Лиепайском олимпийском центре.

Очки набрали ("Лиепая/Триобет"): Аусейс – 33 (5 рез.п.), Монтгомери – 15 (7 подб., 5 перс.зам.), Гриффин – 14 (12 рез.п., 6 перехв.м.), Бутянков – 13 (8 подб., 5 перс.зам.), Юревичус – 8, Стилс – 7, Ласманис – 2, Питерниекс – 2.

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Латвийская баскетбольная лига

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