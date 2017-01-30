Щекочут нервы болельщиков

Ключевые слова лбл | лиепая/триобет

В Латвийской баскетбольной лиге "OlyBet" баскетбольная команда "Лиепая/Триобет" на выезде со счетом 67:62 (19:11, 21:9, 17:23, 10:19) одержала победу над "Латвияс университате". В составе лиепайчан самым результативным был Артем Бутянков с 24 завоеванными очками.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Ласманис, Монтгомери, Гриффин, Бутянков, Аусейс.

В предыдущем взаимном матче, который проходил в Лиепае 23 ноября "львы" превзошли противников со счетом 81:70. Ответный матч в Риге наши начали очень напористо, и это позволило сделать рывок на 6-й минуте матча со счетом 15:4.

Во второй четверти обе команды продолжали играть в быстрый и зрелищный баскетбол. Лиепайчане свой перевес демонстрировали вблизи корзины, а "студенты" часто безуспешно пытались найти счастье с дальнего расстояния, реализовав лишь два из 12 3-очковых бросков. Настоящим мотором команды был Артем Бутянков, который завоевал 16 очков и сделал 8 подборов.

Второй тайм хозяева начали намного содержательнее, ненадолго уменьшив разрыв в счете до 11 очков.

До середины последней четверти лиепайчане держались на надежном расстоянии от хозяев, сохраняя перевес в более чем 10 очков. Критический момент наступил за 4 минуты до окончания основного времени. В двух нападениях наши лишились мяча, а "студенты" с помощью прессинга и успешных действий в нападении сократили дефицит до 7 очков. В самый подходящий момент партнеры по команде нападение сосредоточили на Бутянкове, который не подвел команду и после 4-минутного "молчания" лиепайчане реализовали важный бросок. В нервозной концовке матча все-таки удалось удержать небольшой перевес и завоевать восьмую победу.

Следующий матч "Лиепая/Триобет" проведет на своей площадке 1 февраля против команды "Ogre/Kumho Tyre".

Комментарий

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:

– Первый тайм сыграли очень хорошо. В свою очередь, после перерыва в нападении принимали много неправильных решений и допускали много неоправданных ошибок.