Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Понедельник, 30. января

+0°C
Ветер: DA 4.5 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Pārsla, Tīna, Valentīna

Щекочут нервы болельщиков

Ключевые слова лбл | лиепая/триобет

В Латвийской баскетбольной лиге "OlyBet" баскетбольная команда "Лиепая/Триобет" на выезде со счетом 67:62 (19:11, 21:9, 17:23, 10:19) одержала победу над "Латвияс университате". В составе лиепайчан самым результативным был Артем Бутянков с 24 завоеванными очками.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Ласманис, Монтгомери, Гриффин, Бутянков, Аусейс.

В предыдущем взаимном матче, который проходил в Лиепае 23 ноября "львы" превзошли противников со счетом 81:70. Ответный матч в Риге наши начали очень напористо, и это позволило сделать рывок на 6-й минуте матча со счетом 15:4.

Во второй четверти обе команды продолжали играть в быстрый и зрелищный баскетбол. Лиепайчане свой перевес демонстрировали вблизи корзины, а "студенты" часто безуспешно пытались найти счастье с дальнего расстояния, реализовав лишь два из 12 3-очковых бросков. Настоящим мотором команды был Артем Бутянков, который завоевал 16 очков и сделал 8 подборов.

Второй тайм хозяева начали намного содержательнее, ненадолго уменьшив разрыв в счете до 11 очков.

До середины последней четверти лиепайчане держались на надежном расстоянии от хозяев, сохраняя перевес в более чем 10 очков. Критический момент наступил за 4 минуты до окончания основного времени. В двух нападениях наши лишились мяча, а "студенты" с помощью прессинга и успешных действий в нападении сократили дефицит до 7 очков. В самый подходящий момент партнеры по команде нападение сосредоточили на Бутянкове, который не подвел команду и после 4-минутного "молчания" лиепайчане реализовали важный бросок. В нервозной концовке матча все-таки удалось удержать небольшой перевес и завоевать восьмую победу.

Следующий матч "Лиепая/Триобет" проведет на своей площадке 1 февраля против команды "Ogre/Kumho Tyre". 

Комментарий

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:
– Первый тайм сыграли очень хорошо. В свою очередь, после перерыва в нападении принимали много неправильных решений и допускали много неоправданных ошибок.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Uzmanību!!!
Lai mazinātu iespēju portālā manipulēt ar komentētāju viedokli un noskaņojumu, komentāri, kuru autori diskusijās piedalās ar vairākiem vārdiem, tiek iezīmēti pelēkā krāsā. Tā kā šis process ir tehnisks, ir iespējamas situācijas, kurās iekrāsotie komentāri var nebūt no viena autora, vai arī neiezīmētos komentārus rakstījusi viena un tā pati persona.

+ просмотреть все

Латвийская баскетбольная лига

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!