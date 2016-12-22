Ключевые слова лбл | лиепая/триобет | баскетбол

Вчера в матче Латвийской баскетбольной лиги на выезде "Лиепая/Триобет" со счетом 93:58 (21:12, 26:10, 21:17, 25:19) разгромила свою соседку по турнирной таблице – команду "Валка/Валга". В рядах победителей с 26 очками отличился американский легионер Малкольм Гриффин, а на счету Дависа Розитиса дабл-дабл – 14 очков и 11 подборов.

Начальный состав БК "Лиепая/Триобет": Аусейс, Макмаллан, Айзпурс, Розитис, Бутянков.

Первые встречи обеих команд в этом сезоне номинально были похожи на принципиальную дуэль. Обе команды находились рядом в таблице общего зачета ЛБЛ, и у обеих команд был идентичный баланс последних пяти матчей – две победы и три проигрыша. Совпали даже два из последних трех противников обоих клубов. Если команда пограничного города Латвии и Эстонии добилась успеха как против "Ogre/Kumho Tyre", так и против "Баронс кварталс", то лиепайчане против этих противников могли гордиться разве что победой над рижанами. Результативную игру вчерашние гости нащупывали довольно долго, и Давис Розитис счет матча открыл после сыгранной полминуты, а за первые 110 секунд матча обе команды вместе завоевали только 6 очков, 4 из которых были на счету хозяев.

Превосходство лиепайчанам 3-очковым броском вернул Артем Бутянков, но хозяева держались на расстоянии одного точного броска. Первый солидный перевес обеспечил "львам" дальний бросок Ингара Айзпурса, потом гости реализовали 5 штрафных бросков подряд, а четверть погруженным в корзину мячом завершил Латиф Макмаллан.

Во второй четверти лиепайчане полностью раскрылись реализацией 3-очковых бросков. Канонаду с дальнего расстояния ознаменовал Айзпурс, к нему в этом элементе присоединился Малкольм Гриффин, а символическую границу перевеса в 20 очков достиг Давис Розитис.

Заложив стабильную основу победы в первом тайме, лиепайчане после большого перерыва свой перевес еще немного увеличили и не позволили хозяевам оправиться и в последней четверти.

Последний матч этого года "Лиепая/Триобет" проведет в четверг, 29 декабря, на выезде против руководимой своим бывшим главным тренером Увисом Хелманисом команды чемпионов Латвии "Валмиера/ОРДО".

Комментарий

Главный тренер БК "Лиепая/Триобет" Агрис Галвановский:

– Команда очень хорошо подготовилась к этому матчу. Нам больше некуда отступать, каждая игра важна, потому что мы боремся за плей-офф. Руководство клуба за день до матча позаботилась для нас о гостинице в Риге, где в день матча утром тренировались и в пути провели только два с половиной часа, поэтому были сравнительно свежими. Команде совершенно другой полет дает Гриффин. В нападении мы выглядим намного интереснее и привлекательнее для публики.