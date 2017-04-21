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Лучшая игра в сезоне

Ключевые слова женский баскетбол

В первом матче финальной серии Латвийской женской баскетбольной лиги команда "Вега-1/Лиепая" на выезде со счетом 62:66 (21:13, 15:18, 11:16, 15:19) в равной борьбе уступила команде "ТТТ Рига". В составе лиепайчанок самой результативной с 23 очками была капитан команды Кристине Силарая. На ее счету также 8 подборов и 5 результативных передач.

Начальный состав "Вега-1/Лиепая": Друските, Якобсоне, Витола, Силарая, Якобсоне-Пелсе.

Первый матч финальной серии точным дальним броском начали лиепайчанки, когда отличилась Якобсоне-Пелсе. На 4-й минуте первой четверти наши вели в счете с 8:7. Лиепайчанки, активно играя в защите, быстро получили четыре командных замечания, но лидерство в первом отрезке игры не отдали, и точным трехочковым броском Аудере добились 21:13. Вторую четверть уже более успешно начали хозяйки площадки и, совершив рывок 8:2, приблизились к двухочковому дефициту.

Чтобы приостановить темп, тренер "Вега-1/Лиепая" Арманд Мисус потребовал минутного перерыва, после которого на площадке наблюдалась равная борьба, но Сазерленд вывела хозяек вперед. И хотя во втором отрезке игры точность бросков у наших баскетболисток снизилась, однако реализованные в течение полминуты два дальних броска Силараи позволили с надеждой поглядывать на второй тайм.

В начале второго тайма лиепайчанкам не везло с точностью бросков. До середины третьей четверти единственный точный бросок был в исполнении Якобсоне-Пелсе, но тем временем баскетболистки транспортного треста повели в счете в 4 очка. Мисус снова был вынужден потребовать совещания, после которого точность у наших сдвинулась с места, а перед последней четвертью результат на табло показывал ничью – 47:47.

Последний отрезок игры обе команды начали осторожно. С небольшим разрывом в счете до середины четвертой четверти вели соперницы, но наши нашли в себе силы и еще раз сравняли счет – 55:55. Неудачный поворот для наших в игре произошел, когда до конца матча осталось 4 минуты, поскольку тогда баскетболистки "ТТТ Рига" в течение неполной минуты набрали 6 очков. Надежду на благополучный исход вернула Аудере, которая, реализовав дальний бросок, добилась минус 3. За минуту до конца игры Сазерленд обеспечила своей команде перевес в 5 очков, но в следующей атаке Силарая реализовала дальний бросок. Опытная Башко-Мелнбарде ошиблась в дриблинге, и лиепайчанки получили право на последнюю атаку. За 6 секунд до конца основного времени Аудере решающий бросок не реализовала и сознательно нарушила правила против Сазерленд, которая точно выполнила оба штрафных броска. В серии до трех побед команда "ТТТ Рига" повела в счете с 1-0. Следующий матч состоится 22 апреля в Лиепае. 

КОММЕНТАРИЙ 

Тренер "Вега-1/Лиепая" Арманд Мисус:
– Обычно после поражений я никого не хвалю, но на этот раз девушки заслужили похвалы. Я горжусь нашей командой. Мы сделали в этом матче то, что задумали, и могу сказать, что это была лучшая игра в сезоне. 

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Латвийская женская баскетбольная лига

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