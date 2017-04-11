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У лиепайчанок бронза в объединенной лиге

Ключевые слова женский баскетбол

В полуфинале чемпионата Латвийско-эстонской женской баскетбольной лиги "Вега-1/Лиепая" в Риге со счетом 52:76 (8:21, 16:19, 20:15, 8:21) неожиданно проиграла чемпионам Финляндии – команде "Catz Lappeenranta". В составе лиепайчанок с 16 очками самой результативной была Зане Якобсоне-Пелсе.

Начальный состав "Вега-1/Лиепая": Аудере, Петермане, Силарая, Якобсоне, Витола.

Лиепайчанки начали игру четырьмя неточными бросками, а первый мяч наши забросили в конце 4-й минуты, когда точной была Аудере. Следующего точного броска пришлось подождать, а финки тем временем оторвались на расстояние на 9 очков. Витола еще реализовала 2 дальних броска, и это все, на что лиепайчанки оказались способными в первой четверти. "Кошки" набрали 10 безответных очков и после 10 минут игры набрали значительный перевес в 13 очков.                    

И вторая четверть началась не слишком обнадеживающе, неточные броски чередовались с ошибками, а первые очки на втором отрезке игры лиепайские баскетболистки набрали лишь после 5 проведенных минут. Тем временем перевес представительниц северной страны в какой-то момент превысил даже 20 очков.

В третьей четверти лиепайчанки улучшили точность бросков, а соперницы стали чаще ошибаться. И Якобсоне-Пелсе 3-очковым броском в середине третьей четверти подтянула нашу команду до минус 7. В конце третьей четверти финки остановили наступление наших и перед последней 10-минуткой вели в счете – 55:44.

Надежды на благополучный исход этой встречи стали исчезать уже в начале последней четверти, когда "Catz Lappeenranta" совершили рывок – 7:0, а позже добились разгромного перевеса в 29 очков. 

В воскресенье в борьбе за 3-е место лиепайчанки со счетом 67:58 (20:13, 21:14, 12:19, 14:12) обыграли команду "ФСР Медиа/Рапла" и второй год подряд завоевали бронзу объединенной лиги двух Балтийских стран. Зане Якобсоне-Пелсе набрала 19 очков.

Начальный состав "Вега-1/Лиепая": Друските, Якобсоне, Витола, Силарая, Якобсоне-Пелсе.

Борьбу за 3-е место лиепайчанки начали по-спортивному агрессивно и уже на 3-й минуте добились стабильного перевеса – 9:2. Наши выглядели очень мотивированными, уже в первой четверти активно прессинговали соперниц, задали высокий темп игры, вели быструю сыгровку, прекрасно избавлялись от прикрывающих и разыгрывали атаки до свободных бросков. В свою очередь, активная защита лиепайчанок в первом тайме несколько раз оставляла атаки соперниц без завершающих бросков.

В начале второго тайма лиепайчанки не набрали очков в нескольких атаках, и эстонки сократили разрыв в счете до минус 5. В продолжение "Вега-1/Лиепая" длительно удерживала этот перевес, а в концовке матча в значительной мере именно всплеск результативности Силараи позволил нашим снова значительно оторваться. В конце встречи опекаемые юные лиепайчанки, правда, полностью не вполне справились с давлением соперниц, однако наши удержали достаточно комфортный перевес.

В среду на выезде в Латвийской женской баскетбольной лиге "Вега-1/Лиепая" во втором полуфинальном матче встретится с "РСУ". 

Комментарий

Тренер команды "Вега-1/Лиепая" Арманд Мисус:
– Радостно. Сезон завершен на том же уровне, а значит есть стабильность. Хотелось успешнее сыграть против "Catz", но, наверное, проявился синдром выгорания. Сегодня мы вышли на площадку настроившимися. Если строим свою игру, если удается переходить в быстрые атаки, если хорошо работаем в защите, выполняем свободные броски, то дух команды растет. Хватило ли свежести? Кто-то попросил замену. Если не хватает сил, это надо делать. Ведь должны играть пятеро сильнейших.

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Латвийская женская баскетбольная лига

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