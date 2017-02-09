Лиепайчанки в концовке сломили сопротивление "медиков"

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В рамках Латвийско-эстонской женской баскетбольной лиги команда "Вега-1/Лиепая" на выезде со счетом 74:61 (24:21, 21:10, 10:19, 19:11) обыграла команду "РСУ". В составе лиепайчанок самыми результативными с 16 очками были Силарая и Якобсоне.

Начальный состав "Вега-1/Лиепая: Друските, Силарая, Якобсоне, Витола, Мицкане.

В этом сезоне обе команды встречались два раза, и оба раза уверенно победили баскетболистки "Вега-1/Лиепая".

Игру со студентками наши начали без раскачки, и в течение двух минут счет стал 9:0. Хозяйки очень быстро опомнились и после потребованного тренером Винбергсом минутного перерыва реализовали три трехочковых броска. Почувствовав свою игру, соперницы выровняли ход матча, и после сыгранных 10 минут у девушек города ветров был минимальный перевес в 3 очка.

Вторую четверть обе команды начали малорезультативно, после сыгранных трех минут, наши набрали 4 очка, а число набранных будущими медиками очков долго оставалось неизменным. Лиепайчанки в первом тайме были более ловкими в перехватывании мяча, на счету команды в целом 9 перехваченных мячей.

В начале второго тайма Мицкане получила пятое замечание и удалилась, а у наших стала хромать точность бросков. Более-менее надежный перевес, который был накоплен в течение тайма, перед завершающей четвертью растаял как снег весной. В последней четверти студентки почувствовали, что могут одержать первую победу в числе лучших четырех команд, поэтому боролись как львицы. Напряжение за три минуты до конца основного времени сняла Якобсоне, которая в течение короткого времени набрала 5 очков и восстановила перевес в 9 очков. После этого легкого нокдауна соперницы больше не смогли опомниться и команда "Вега-1/Лиепая" одержала вторую победу в матчах второго этапа.

КОММЕНТАРИЙ

Главный тренер команды "Вега-1/Лиепая" Арманд Мисус:

– Мы хорошо начали игру и в целом контролировали ее ход. С началом третьей четверти, мы стали принимать ошибочные решения, также защита не всегда была на высоте задач.