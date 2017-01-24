Матч не завершил из-за замечаний

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Кристап Порзиньгис набрал 8 очков в матче, а представляемая им нью-йоркская баскетбольная команда "Никс" со счетом 109:103 на выезде обыграла команду "Пэйсерс" (Индиана), которая занимает 7-е место в Восточной конференции.

Лиепайчанин бросал по корзине с низкой точностью, реализовав лишь один из пяти двухочковых бросков и два из шести трехочковых бросков. Порзиньгис на площадке провел неполные 25 минут и в это время еще забрал четыре подбора, блокировал один бросок соперника, перехватил один мяч, а также допустил три ошибки.

В начале игры инициативу проявили хозяева, и в конце первой четверти команда "Пэйсерс" накопила перевес в 10 очков. В свою очередь, во второй четверти, когда Порзиньгис находился на скамье запасных, команда "Никс" вышла вперед со счетом 62:58. В начале второго тайма Кристап реализовал оба дальних броска, позволив команде набрать перевес в 12 очков. В заключительном отрезке матча лиепайчанин играл эпизодически, поскольку на него давило бремя замечаний. Судьба матча была решена на последней минуте, когда, благодаря удачной игре Кармело Энтони, ньюйоркцы одержали четвертую победу в последних 17 матчах. После этого матча ньюйоркцы по-прежнему находятся на 11-м месте в Восточной конференции.

В ночь на четверг команда "Никс" на выезде встретится с далласской командой "Маверикс".