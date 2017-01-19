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Необходимо углубленное обследование

Ключевые слова порзиньгис кристап | нба

Фото: nypost.com

Представляемый Кристапом Порзиньгисом нью-йоркский баскетбольный клуб "Никс" только второй раз в последних 10 взаимных матчах победил команду "Селтикс" из Бостона, на выезде обыграл ее со счетом 117:106. Лиепайчанин продолжает лечить травму ахиллова сухожилия.

Порзиньгис нью-йоркским медиа указал, что он на 90 процентов готов выйти на площадку, но главный тренер "Никс" Джеф Хорначек ситуацию прокомментировал подробнее, пояснив, что Кристап при прыжках ощущает острую боль и дискомфорт во время действий в нападении. Сейчас с помощью разных процедур ему укрепляют ахиллово сухожилие. И перед матчем против "Уизардс" Порзиньгису сделают магнитный резонанс.  

В матче против третьей лучшей команды Восточной конференции самым результативным в составе ньюйоркцев был Дерик Роуз с 30 очками.

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