Необходимо углубленное обследование

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Представляемый Кристапом Порзиньгисом нью-йоркский баскетбольный клуб "Никс" только второй раз в последних 10 взаимных матчах победил команду "Селтикс" из Бостона, на выезде обыграл ее со счетом 117:106. Лиепайчанин продолжает лечить травму ахиллова сухожилия.

Порзиньгис нью-йоркским медиа указал, что он на 90 процентов готов выйти на площадку, но главный тренер "Никс" Джеф Хорначек ситуацию прокомментировал подробнее, пояснив, что Кристап при прыжках ощущает острую боль и дискомфорт во время действий в нападении. Сейчас с помощью разных процедур ему укрепляют ахиллово сухожилие. И перед матчем против "Уизардс" Порзиньгису сделают магнитный резонанс.

В матче против третьей лучшей команды Восточной конференции самым результативным в составе ньюйоркцев был Дерик Роуз с 30 очками.