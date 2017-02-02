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Порзиньгис был лучшим в нью-йоркском дерби  (1)

Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Фото: David Zalubowski/AP

Отличный матч провел прошедшей ночью за океаном в чемпионате НБА латвийский форвард Кристап Порзиньгис. Он стал самым результативным игроком встречи и своим дабл-даблом помог "Нью-Йорк Никс" одержать победу в дерби над "Бруклин Нетс". В первой половине игры дела у "Никс" совершенно не ладились, а явный аутсайдер сезона тем временем уходил вперед порой на 10-12 очков. В третьей "Нетс" тоже сохранил лидерство и в начале заключительной четверти вел со счетом 76:66.

Здесь на авансцену и вышел Порзиньгис. Он возглавил погоню, он впервые вывел "Никс" вперед в этом матче (79:78), а за полминуты до финальной сирены забил трехочковый, который позволил "Нью-Йорку" вырваться вперед (92:86) и практически обеспечить победу.

Матч завершился в пользу "Нью-Йорк Никс" — 95:90, а латвийский форвард за 25,5 минут игрового времени оформил дабл-дабл из 19 очков и 12 подборов. Также в активе Кристапа 2 блок-шота и 1 передача. Серьезный вклад в победу "Никс" внес и испанский центровой Вилли Эрнангомеса, в активе которого 16 очков и 16 подборов, а Кармело Энтони добавил еще 15 очков.

"Нью-Йорк Никс" одержал 22 победу в сезоне и занимает 10 место в Восточной конференции, находясь совсем рядом с зоной плей-офф.

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