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Порзиньгис смазал решающие штрафные

Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Фото: David Zalubowski/AP

Прошедшей ночью в чемпионате НБА очередной матч провел "Нью-Йорк Никс" в составе с Кристапом Порзиньгисом. Команда латвийского форварда гостила у "Атланты Хоукс".

В таблице Восточной конференции команды являются соседями и очная встреча держала 19 тысяч болельщиков в напряжении до последних секунд. По ходу матча лидерство переходило от одной стороны к другой и часто на площадке возникали конфликтные ситуации. Еще во второй четверти "Никс" потеряли своего лидера Кармело Энтони, который не сдержался и ударил Сефолоша в борьбе под щитом. Для Энтони это удаление стало вторым в сезоне и десятым в карьере.

Тем временем игра дошла до овертайма и уже там техническое замечание получил наставник нью-йоркцев Хорнасек. "Никс" отстал на шесть очков, но сумел сократить разрыв до "-3" за 3,6 секунды до финальной сирены.Порзиньгис приготовился бить три штрафных. Попади он все и матч, скорее всего, перешел бы во второй овертайм. Но Кристап смазал первую попытку, забил вторую и специально промахнулся в третьем броске, после чего сам ринулся на отскок.

Борьба за подбор в итоге обернулась нарушением правил со стороны латвийца, а "Хоукс" поставил победную точку двумя штрафными и одержал победу со счетом 102:98.

Лучшим в составе победителей был Деннис Шредер, набравший 27 очков. У "Никс" первую скрипку играли Деррик Роуз (26 очков) иКристап Порзиньгис (24). Кроме того, латвийский форвард почти за 42 минуты игрового времени совершил еще 8 подборов, оформил 3 блок-шота, сделал по одной передаче и перехвату, но второй матч подряд допустил целых пять потерь (больше всех среди участников матча).

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