Ключевые слова порзиньгис кристап | баскетбол | нба

Издание New York Post назвало латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса лучшим спортсменом Нью-Йорка в уходящем 2016 году. Нью-Йорк является самым большим городом Соединенных Штатов и там сосредоточены не только "Нью-Йорк Никс", но и другой клуб НБА "Бруклин Нетс", а также две команды НХЛ ("Айлендерс" и "Рейнджерс"), бейсбольные "Нью-Йорк Янкиз" и "Нью-Йорк Метс", пара футбольных клубов MLS ("Нью-Йорк Ред Буллз" и "Нью-Йорк Сити") и один представитель Национальной лиги американского футбола "Нью-Йорк Джайентс".

Вот в такой серьезной конкуренции одержал победу 21-летний латыш и выиграл он с небольшим отрывом у прошлогоднего победителя Оделла Бекхэема из "Джайентс".

"Можно было бы еще раз присудить главный приз Бекхэму, который по-прежнему силен в решающие моменты игры и может решить исход матча. Но Кристап Порзиньгис совершил что-то невероятное: он один вселил надежду в фанов "Никс", которые уже долгие годы следили за командой без всякого оптимизма", пишет NY Post.

В настоящий момент "Никс" входит в зону плей-офф, занимая в Восточной конференции 6 место. Последний раз клуб пробивался в плей-офф в сезоне-2012/13. Кристап Порзиньгис в среднем за игру сейчас проводит на площадке по 34,5 минуты, набирает 20 очков, собирает 7,7 подбора и совершает почти до 2 блок-шота.

New York Post — пятая по продажам газета в США (тираж порядка 230 тысяч), а в самом городе котируется сразу за неоспоримым №1 американских СМИ — The New York Times.