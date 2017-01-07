Порзиньгис вернулся, "Нью-Йорк" прервал серию поражений

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Прошедшей ночью за океаном в строй вернулся лучший латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, а "Нью-Йорк Никс" сумел прервать затянувшуюся серию поражений в Милуоки. "Бакс" и "Никс" встречались два дня назад в Нью-Йорке и тогда "Олени" вырвали победу благодаря точному броску на последних секундах Янниса Адетокунбо. Этому 22-летнему греку нигерийского происхождения сейчас все прочат статус будущей звезды НБА.

Порзиньгис пропускал этот матч, как и два предыдущих, в которых "Никс" неизменно терпели поражения. А общая серия проигрышей нью-йоркской команды достигла шести матчей. И вот в Милуоки назревало седьмое: перевес хозяев площадки во главе с Адетокунбо во второй четверти достигал уже "+18".

Перед заключительной четвертью "Бакс" по-прежнему имели солидное преимущество — 96:83. И здесь в полной мере раскрылся Порзиньгис. Нельзя сказать, что он отбывал номер в предыдущих трех четвертях, но в последней сыграл выше всяких похвал. Сперва латвийский форвард повел за собой партнеров. При счете 97:104 он забрасывает подряд две "трешки", сократив отставание до минимума, и делает два блок-шота на Адетокунбо.

За неполных три минуты до окончания основного времени матча при 108:109 в пользу "Бакс" гости теряют сразу двух ключевых игроков — Ноа и Порзиньгиса, заработавших шестые персональные фолы. Казалось, теперь уже "Никс" не отыграться, но в команде Хорнасека нашлись резервы. Помимо того, что лидер команды Кармело Энтони делал свою работу исправно в концовке игры, неожиданно пришло усиление со стороны глубоких резервистов Томаса и Бейкера. Первый сделал очень важный перехват за 33 секунды до финальной сирены (счет был 112:111 в пользу "Никс"), когда обокрал Адетокунбо. Бейкер, для которого это был только 11 матч в сезоне, за дюжину минут успел раздать четыре передачи, сделать ключевой подбор на последних секундах встречи, заработать еще штрафные и точно их реализовать (см. видеообзор ниже).

В итоге "Никс" добился важнейшей победы — 116:111, которая стала для команды 17-й в сезоне и она продолжает борьбу за место в плей-офф. У нью-йоркцев самым результативным в этой встрече стал Кармело Энтони, на счету которого 26 очков и 10 передач. Кристап Порзиньгис, несмотря на досрочное завершение игры, стал вторым по результативности в команде, набрав 24 очка. Кроме того, латвийский форвард за полчаса игрового времени сделал 6 подборов и 3 блок-шота. У "Бакс" главными снайперами были два игрока — Джабари Паркер и Яннис Адетокунбо, на счету которых по 25 очков.