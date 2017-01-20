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В регулярном чемпионате НБА "Нью-Йорк Никс" принимал на своей площадке "Вашингтон Уизардс". В этой встрече на площадку вернулся Кристап Порзиньгис, пропустивший перед этим четыре матча. Латвийский баскетболист прошел магнитно-резонансную томографию, которая не выявила травму ахиллова сухожилия, и снова появился в составе нью-йоркской команды. Правда, впервые за два сезона в НБА Кристап оказался вне стартовой пятерки, где его заменил литовский форвард Миндаугас Кузминскас. Однако дела у "Никс" в первой четверти не заладились практически сразу (команда уступала более десяти очков), поэтому вскоре на площадке появился и Порзиньгис.

Погоню за соперником возглавил Кармело Энтони. Лидер "Никс" был во второй четверти бесподобен, набрав 25 очков и установив новый рекорд результативности клуба за один период. Это позволило хозяевам матча к большому перерыву вернуть, пусть и минимальное, но преимущество — 67:66.

В третьей 12-минутке снова доминировали баскетболисты "Вашингтона", выигравшие ее с перевесом "+15". А в заключительной четверти заблистал Порзиньгис. С помощью латвийского форварда "Никс" бросился в новую погоню и на последней минуте нагнал соперника, выйдя вперед — 110:109! Но "Уизардс" ответил в концовке матча двумя точными бросками в исполнении Джона Уолла, тогда как Энтони промахнулся, а Дженнингсу на последних секундах гости вообще не позволили бросить — 110:113 в пользу "Уизардс".

Самым результативным игроком матча стал Кармело Энтони, записавший себе в актив 34 очка. Кристап Порзиньгис отыграл 29 минут, набрал 15 очков, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи, а также один перехват и одну потерю.