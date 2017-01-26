Порзиньгис второй сезон подряд сыграет в Матче восходящих звезд НБА

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Звезда латвийского баскетбола Кристап Порзиньгис из "Нью-Йорк Никс" второй сезон подряд примет участие в Матче восходящих звезд НБА, который состоится в рамках уик-энда всех звезд в Новом Орлеане. В Матче восходящих звезд НБА в формате сборная США — сборная мира принимают участие новички лиги (в этом году их восемь) и "второгодники". Для Порзиньгиса нынешний сезон — второй в лиге.

О том, что латвийский талант примет участие в Матче восходящих звезд стало известно 25 января, когда лига объявила составы команд. Порзиньгис включен в Сборную мира, куда также попал литовец Домантас Сабонис. Всего в командах — по 10 игроков. Порзиньгис стал единственным представителем "Нью-Йорка", включенным в состав на этот матч.

В прошлом году в Матче восходящих звезд Порзиньгис набрал 30 очков, но сборная Мира уступила сборной США (154:157).

Теоретически в этом матче мог участвовать и еще один баскетболист из Латвии — Давис Бертанс ("Сан-Антонио"), но дебютанта лиги чиновники НБА все же не выбрали. Также среди участников мог быть партнер Порзиньгиса по "Никс" Миндаугас Кузминскас, проводящий дебютный сезон НБА, но других предпочли ему.

Матч восходящих звезд НБА состоится 18 февраля в Новом Орлеане, а 19 февраля состоится Матч звезд. По итогам голосования на выбор стартовых пятерок главного Матча звезд, в котором принимали участие СМИ, болельщики и баскетболисты, Порзиньгис не был выбран. Но латвийский баскетболист еще может принять в нем участие как резервист: это станет известно 26 января.

Изначально планировалось, что в этом году Матч звезд примет Шарлотт, но позже его перенесли в Новый Орлеан, поскольку в штате Северная Каролина, где расположен Шарлотт, не действуют законы, позволяющие трансгендерам сами выбирать туалеты (мужской или женский).

Новый Орлеан раньше дважды принимал Матчи звезд — в 2008 и 2014 годах. В прошлом сезоне Всезвездный уик-энд впервые прошел за пределами США — в Торонто.